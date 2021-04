Oroscopo del Corriere di lunedì 19 aprile 2021, le previsioni segno per segno

18 aprile 2021 a

L'oroscopo del Corriere di lunedì 19 aprile 2021, qui di seguito le previsioni delle stelle per la giornata.

ARIETE

Oggi potreste decidere di rinchiudervi in casa, riprendere fiato, mettere insieme i pensieri e esaminare con calma gli eventi degli ultimi giorni.

TORO

Occuparsi delle faccende di casa potrebbe portare alla vostra attenzione alcune questioni urgenti. Forse ci sono alcune piccole riparazioni da fare.

GEMELLI

Un gruppo a cui siete legati, ma che avete trascurato, potrebbe essere tra i vostri pensieri oggi. Potreste voler rispettare i vostri “obblighi”.

CANCRO

In tanti contano sulla vostra professionalità, non deludete chi vi ha dato fiducia fino a questo momento concedendovi libertà di movimento.



LEONE

A volte hai paura di apparire sciocco di fronte alla gente? La paura di fallire agli occhi degli altri potrebbe impedirti di fare dei veri progressi.

VERGINE

Di solito ti piace pensare a te stesso come una persona razionale, ma oggi potresti sentirti più sul mistico. E il tuo intuito è più attivo del solito.

BILANCIA

Oggi potrebbero aver luogo incontri (anche virtuali e non pianificati) con amici o parenti che non vedi da molto tempo. Ne sarai felice.



SCORPIONE

Non contenti della situazione attuale, state pensando allo sviluppo della vostra carriera. Forse cercate una promozione o volete un altro lavoro.

SAGITTARIO

Giornata ideale per prendersi del tempo per i piccoli piaceri. Concediti il tuo dessert preferito, il riposino pomeridiano o qualunque altra cosa.

CAPRICORNO

Un po' di tempo da soli con una persona speciale è ciò che ci vuole oggi. Avete lo stato d’animo giusto per riuscire a godervi ogni attimo.

ACQUARIO

La possibilità di un cambiamento radicale potrebbe esserti venuta in mente prima, ma gli eventi di oggi potrebbero farti finalmente decidere.

PESCI

Il vostro impegno per migliorare l’estetica e la salute sarà su ottimi livelli. Concentrazione e determinazione vi aiuteranno a seguire un programma.

