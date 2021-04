Giorgio Mastrota, quattro figli e tante donne: da Natalia Estrada a Floribeth Gutierrez

18 aprile 2021 a

a

a

Giorgio Mastrota è un noto conduttore ed è considerato soprattutto il re delle televendite. Nel suo passato il titolo di più bello d'Italia nel 1995. Originario di Milano, dove è nato il 15 maggio del 1964 sotto il segno del Toro, la vita sentimentale di Mastrota è stata decisamente movimentata. La prima ex moglie di Mastrota è stata Natalia Estrada, showgirl con cui ha avuto la sua prima figlia, Natalia Junior Mastrota (la figlia gli ha dato anche la grande gioia di un nipotino).

"Con Natalia non andiamo fuori a cena insieme - ha confidato in una recente intervista a Intimità -, ma ci sentiamo spesso non solo per parlare di nostra figlia. Diventare nonni ci ha un po’ stupiti, sicuramente ci ha reso orgogliosi”. In seguito alla separazione, avvenuta agli inizi degli anni Novanta, il conduttore si è legato alla sua seconda moglie Carolina Barbosa, bellissima modella brasiliana da cui ha avuto il secondo figlio, Federico. Dal suo terzo legame, quello con Floribeth Gutierrez, ha avuto altri due figli: Matilde e Leonardo, quest’ultimo nato quando Giorgio aveva già 53 anni.

Quelli che il calcio anticipa a oggi: da Gomez a Mastrota, gli ospiti su Rai2

Mastrota e Flo (così viene chiamata la sua attuale compagna) hanno annunciato il loro matrimonio a Bormio nel 2020, che però sono stati costretti ad annullare a causa della pandemia, come ha raccontato Mastrota in un’intervista a DiPiùTv: “Io e Flo non abbiamo fretta: vogliamo una cerimonia senza mascherine, distanze o limiti al numero degli ospiti come adesso. Per completare il quadro: noi due, i nostri due figli. Le nozze servono a suggellare tutto", ha sottolineato. Nel corso della sua carriera, Mastrota ha partecipato pure da tronista a Uomini e donne, scegliendo alla fine Chiara Dujela. "Registravo nello studio di fianco, un giorno Maria De Filippi venne a trovarmi e mi disse 'Visto che sei qui, perché non fai il tronista?'. Ero single, lo feci per un mese”, ha raccontato in uuna vecchia intervista a Oggi. Giorgio Mastrota è ospite domenica 18 aprile ad Avanti un altro, show di Canale5 condotto da Paolo Bonolis.

Avanti un altro!, stasera in tv domenica 18 aprile con Paola Barale e Giorgio Mastrota su Canale 5

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.