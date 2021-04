La Compagnia del Cigno 2, Marioni l'unico a non fidarsi di Teoman: novità per Robbo

18 aprile 2021 a

a

a

Appuntamento con la grande fiction di Rai1 nella serata di domenica 18 aprile. Alle 21,20 andrà infatti in onda La compagnia del Cigno 2, con un altro doppio episodio. Protagonisti come sempre Alessio Boni e Anna Valle, oltre a Carlotta Natoli.

Anna Valle, dal negozio di biancheria intima al mondo dello spettacolo

Nel primo episodio dal titolo Diventare grandi, Teoman ha deciso di diventare uno degli insegnanti del Conservatorio Verdi. La cosa sembra far felici tutti, eccetto Marioni che, sebbene dissimuli tranquillità, non riesce completamente a fidarsi dell’ex amico. Intanto per la Compagnia ci sono importanti novità, ma quella che dovrebbe essere una bella notizia per Matteo e Sofia, sconvolge le rispettive famiglie. Anche Matteo, dopo un primo momento di gioia, è sopraffatto dalla paura per il futuro che lo aspetta tanto da compromettere la sua storia con Sofia. E mentre Barbara deve fare i conti con una dolorosa relazione del passato, Sara e Rosario vivono i loro primi amori.

Alessio Boni, l'amore passato con Chiara Muti: "Da suo padre Riccardo serietà e dedizione"

Nel secondo, invece, intitolato Saper tornare indietro, Sofia ha perso la fiducia nel suo rapporto speciale con Matteo. Grazie al sostegno dei due Danieli, della Compagnia e del Maestro Marioni, il ragazzo però capisce il valore di ciò che potrebbe perdere. Robbo intanto non riesce ad ignorare l’attrazione che prova per Natasha, la figlia del nuovo compagno della madre e Sara si lascia, suo malgrado, andare all’amore. Nel frattempo, Luca e Teoman portano i ragazzi ad una prima esibizione di successo, gli atteggiamenti del nuovo maestro però continuano a essere ambigui soprattutto nei confronti di Irene anche se nessuno, eccetto Luca, sembra rendersene conto. Insomma, una puntata che regalerà come al solito emozioni a non finire, per una fiction tra le più seguite dal pubblico affezionato di Rai1, con un Alessio Boni e un'Anna Valle davvero in grande sintonia per questa seconda stagione de La Compagnia del Cigno: appuntamento dalle 21,20.

Alessio Boni, prima di Nina Verdelli un amore devastante: "Una ossessione, non lavoravo più"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.