Carlo Verdone, i figli Giulia e Paolo. Poi l'amore di Claudia Gerini per lui: "Ero la sua musa"

Carlo Verdone è uno degli attori più importanti nel panorama della commedia italiana e non solo. Nato il 17 novembre 1950 (Scorpione), Carlo ha iniziato come cabarettista, finché non si è comprato la sua prima cinepresa (curiosamente, gliela vendette Isabella Rossellini, che voleva pagare con i suoi soldi una cospicua bolletta). Da lì ha collezionato innumerevoli successi, da Un sacco bello in poi. Per quanto riguarda la vita privata, nel 1980 Verdone ha sposato Gianna Scarpelli, da cui si è separato nel 1996 e da cui ha avuto due figli: Giulia e Paolo. Verdone e l’ex moglie sono separati ma non divorziati e ancora oggi mantengono uno splendido rapporto: “Gianna è stata accanto a mia madre negli ultimi giorni della sua malattia e lo stesso ha fatto con mio padre”, ha raccontato a Vanity Fair l’attore.

Verdone e i figli Giulia e Paolo. Ecco cosa fanno

Con i due figli Carlo Verdone ha un ottimo rapporto: ha rivelato che prima di girare un film lascia leggere loro il copione. Giulia Verdone è nata il 21 gennaio 1986 (Acquario) e per un breve periodo di tempo ha seguite le orme di papà dietro alla macchina da presa. Paolo Verdone (1988), invece, ha scelto la carriera diplomatica anche se è appassionato di musica e avrebbe potuto fare anche l’attore, come rivelò papà al Maurizio Costanzo Show.

Carlo Verdone, dopo la separazione è rimasto single: "Troppo difficile trovare una come me"

Carlo Verdone non ha una fidanzata: è single e ama la sua solitudine. “Ci ho provato, non ci provo più. E' troppo difficile. Dovrei trovare una persona come me: più o meno la mia età, un matrimonio alle spalle, figli. Non c'ho voglia", ha spiegato in un’intervista a Grazia. Tra le curiosità sul suo conto, è molto amico dell’attrice Claudia Gerini, che a Belve ha raccontato di essere sempre stata innamorata di lui: “Con Verdone abbiamo avuto un’amicizia molto ‘vicina’. Forse mi vedeva come la sua musa, abbiamo girato due film di seguito, e ancora oggi ci vogliamo molto bene”, ha rivelato l'attrice. Verdone è ospite a Che tempo che fa, domenica 18 aprile, su Rai3 da Fabio Fazio.

