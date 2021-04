Paola Barale, l'amore con Raz Degan: "In attesa di quello giusto, sto con gli uomini sbagliati"

18 aprile 2021 a

Paola Barale è un personaggio televisivo molto famoso, soprattutto tra la fine degli anni Novanta e gli inizi Duemila. Nata il 28 aprile 1967 (Toro), Paola ha iniziato la propria carriera al fianco di Mike Bongiorno in veste di valletta a La Ruota della Fortuna, ma ben presto è diventata una delle attrici e conduttrici televisive più apprezzate, lasciando il proprio segno nella storia dello showbiz italiano. La sua grande somiglianza con la cantante Madonna le ha spalancato le porte della tv, ma il suo sogno era di fare l’insegnante di ginnastica.

Per quanto riguarda la vita privata, ha sempre affermato di non aver mai desiderato dei figli, e di essersi sempre sentita realizzata anche senza la maternità. Una delle storie più importanti di Paola Barale è stata quella col modello israeliano Raz Degan. I due, appassionati di viaggi, hanno girato assieme il mondo e vissuto una storia appassionata per quasi 15 anni. "Di amore ce ne è stato uno solo importante e forse ce ne sarà solo uno, a meno che non incontri qualcuno ancora più fuori di testa di Raz, ma la vedo dura - ha rivelato in una vecchia intervista a Verissimo -. Non sono alla ricerca di un compagno. Nell’attesa di quello giusto mi diverto con quelli sbagliati”.

Paola Barale, il matrimonio con Gianni Sperti e l'amore ormai finito per Raz Degan

Ma prima di Raz Degan, Paola Barale è stata sposata con Gianni Sperti, ballerino e poi opinionista di Uomini e Donne. Le nozze sono state celebrate nel 1998 ma la separazione è arrivata solo quattro anni dopo, nel 2002. Successivamente diverse voci hanno riguardato Paola Barale, soprattutto sui suoi gusti sessuali: "Io fluida sessualmente? Non amo distinguere. Ognuno fa quello che vuole nella vita. La nostra società ci ha inculcato che dobbiamo scegliere per forza una strada o un’altra. Detto questo ci sono già state parecchie voci su di me e non erano vere”, ha confidato in una intervista passata a Pierluigi Diaco.

