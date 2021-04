Martina Colombari e il sesso con Costacurta: "Col parquet non mi sbuccio più le ginocchia"

18 aprile 2021 a

a

a

Martina Colombari è una modella, attrice e conduttrice molto famosa. Nata a Riccione il 10 lulglio 1975, vive da tempo a Milano. La svolta nella sua carriera nel 1991, quando a 16 anni è stata eletta Miss Italia. Per quanto riguarda la vita privata, è sposata con Alessandro Billy Costacurta dal 2004. Il loro primo incontro è avvenuto nel 1996. Martina è stata sempre al fianco dell'ex giocatore del Milan, diventando una delle mogli famose più in vista nel firmamento del calcio. Coppia d’oro, con un’unione praticamente inossidabile tra le più invidiate dello spettacolo, marito e moglie hanno avuto un figlio che si chiama Achille, nato nello stesso anno del loro appuntamento all’altare, nel 2004.

La camomilla di Tomba e il trucco di Costacurta: gli amori di Martina Colombari

Sempre per quanto concerne la vita sentimentale di Martina Colombari, le cronache rosa la ricordano anche per essere stata fidanzata con un altra celebrità dello sport: Alberto Tomba, a cui è stata legata per 3 anni, dal 1991 al 1994, quando era giovanissima. La Colombari ha raccontato in passato alcuni dettagli sulla sua attività sotto le lenzuola: "Una mia vecchia intervista a Oggi fu intitolata ‘Sesso con Billy? Ricordo ancora le capriole’, vista la mia battuta sulle ginocchia sbucciate perché le prime volte eravamo sulla moquette. Oggi posso solo dire che non me le sbuccio più. Ma solo perché abbiamo il parquet", sottolineò in quella circostanza.

Alberto Tomba, dai trionfi sugli sci alla storia che ha fatto epoca con Martina Colombari

Martina Colombari ha quindi svelato il segreto della sua forma fisica perfetta: “Da qualche anno ho cambiato alimentazione: non mangio carne rossa, non fumo, bevo poco vino, mangio proteine vegetali, sto togliendo il glutine dopo aver fatto il test del Dna. Faccio molta attività fisica”, ha spiegato. "Io troppo magra? Un conto è un corpo ‘fit’, un altro un corpo malato. Spesso sopporto le accuse (soprattutto sui social) in silenzio, ma ogni tanto, di fronte a queste accuse assurde, mi parte la mia vena romagnola, rispondo e mordo”, ha dichiarato sempre in uuna vecchia intervista. Martina Colombari è ospite da Francesca Fialdini a Da Noi a ruota libera, nella puntata di domenica 18 aprile.

Da noi a ruota libera, Martina Colombari e Roby Facchinetti si raccontano da Francesca Fialdini su Rai1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.