Fariba Tehrani sulla storia della figlia Giulia Salemi con Pierpaolo Pretelli: "Lei vive di istinto"

Fariba Tehrani è un personaggio televisivo, concorrente de L'Isola dei famosi 2021. E' nota al grande pubblico anche per essere la madre di Giulia Salemi, influencer che ha partecipato al Grande Fratello Vip 5. Solo poco prima della partenza per l'Honduras, Fariba ha commentato il rapporto tra la figlia e il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli: "Giulia ha 27 anni e se per certe cose è cresciuta e maturata in fretta, per altri versi è ancora un'adolescente che vive di istinto e il suo cuore prevale sulla ragione. Non so se possiamo parlare di innamoramento, ma la vedo felice e spensierata", ha commentato.

Quindi ha aggiunto di aver notato una certa somiglianza tra Giulia e Pierpaolo. Fariba ha quindi giustificato il fatto che Pierpaolo Pretelli si sia dimostrato prima interessato ad Elisabetta Gregoraci, poi desideroso di dare un'altra opportunità alla sua relazione con Ariadna Romero e infine, quasi innamorato di Giulia Salemi. La donna ritiene sia normale per la sua giovane età: "Un ragazzo di trent’anni che vive un’esperienza forte emotivamente come il Gf Vip, è normale che sia confuso - ha sottolineato ancora la Tehrani -. Nella casa vivono in una bolla, quando sarà fuori, la verità uscirà e lui capirà dove lo guideranno i suoi veri sentimenti. Io sarò pronta in ogni caso ad abbracciare mia figlia".

Infine, Fariba ha replicato a Elisabetta Gregoraci che ha accusato Giulia Salemi di avere inviato dei messaggi a Flavio Briatore: "A Elisabetta, che tra l’altro mi piace da sempre, dico che il suo ex marito ha dei locali e mia figlia fa l’influencer, a questo si riduce il rapporto e tutto è confermato da chi era presente. Tutto il resto, per me, è fiction", le sue parole. Fariba gestisce un centro benessere nella città in cui risiede, in provincia di Piacenza. Il suo esordio in televisione è avvenuto sei anni fa, nel 2015, a Pechino Express.

