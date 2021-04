Ascolti tv sabato 17 aprile, trionfo per Amici 2021: picchi di 6.697.000 spettatori

18 aprile 2021 a

a

a

Sabato 17 aprile vittoria di Mediaset e dei suoi programmi. Le reti della famiglia Berlusconi si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 9.537.000 spettatori totali (40.27% di share sul pubblico attivo), 6.420.000 spettatori totali (45.73%) e 3.936.000 spettatori totali (36.12%). Canale5 è la rete più seguita in prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 5.316.000 spettatori totali (23.77% di share sul pubblico attivo), 4.228.000 spettatori totali (31.34%) e 2.257.000 spettatori totali (20.90%). Il Tg5 delle ore 20 è al vertice dell’informazione sul pubblico attivo con il 22.35% di share e 4.609.000 spettatori totali. Sulle reti Rai in prima serata di sabato 17 aprile si sono registrati oltre 9 milioni 237 mila di spettatori, pari a uno share del 36%. In secondo serata si sono registrati 4.335.000 di spettatori (29,5%). Complessivamente nell’intera giornata si sono registrati 3.896.000 di spettatori (33,76%). Questi i dati diffusi dalla stessa azienda.

Amici 2021, Veronica Peparini emozionata per la figlia Olivia sul palco: piange anche De Martino

Ottimi ascolti per gli speciali e gli approfondimenti del Tg5 dedicati ai funerali del Principe Filippo di Edimburgo: l’edizione in diretta, delle ore 15.30, ha raggiunto 3.153.000 spettatori totali, share del 21.96%; lo speciale, in seconda serata, Addio Filippo, e ora il Regno ha fatto registrare 1.212.000 spettatori totali con il 22.45% di share attiva. Amici 2021 con Maria De Filippi ha dominato la serata con 5.784.000 spettatori e il 27.55% di share individui (30.59% sul pubblico attivo e 39.73% sui giovani 15-24 anni), con picchi di 6.697.000 spettatori e del 40.41% di share commerciale.

Zagaria, la storia vera della cattura del boss della camorra in un bunker all'avanguardia

Avanti un altro inoltre leader di fascia sul pubblico attivo con il 20.74% di share e 3.411.000 spettatori totali; su Italia1, in daytime, Sport Mediaset ha ottenuto 1.179.000 spettatori con il 13.15% di share sul target 15-34 anni; su Rete4, in access prime time, bene Stasera Italia Weekend con 1.174.000 spettatori totali nella prima parte.

Amici 2021, eliminata Martina: Aka7even impassibile. Deddy la consola con un abbraccio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.