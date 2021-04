Coma Cose, lei e il sesso: "Non mi basta mai". Lui sul Viagra: "L'ho provato una volta"

18 aprile 2021 a

I Coma_Cose sono un duo musicale composto da Fausto Lama (all'anagrafe Fausto Zanardelli) e California (Francesca Mesiano). Dopo tanta gavetta hanno finalmente e meritatamente raggiunto la popolarità grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2021, condotto da Amadeus e Fiorello, con il brano Fiamme negli occhi, tra i più ascoltati nelle radio e nelle varie piattaforme. I Coma Cose colpiscono per l’originalità, gli sguardi sinceri e il fuoco interiore che fanno di tutto per mantenere sempre vivo. Una creatività che coltivano anche mentre compiono lunghe passeggiate.

"Siamo diversi - ha ammesso lei - io impulsiva e kamikaze, lui più pragmatico e saggio, abbiamo smussato tuttavia i lati più spigolosi del carattere. Discutiamo spesso, ognuno con il proprio punto di vista, e questo è costruttivo. A volte usciamo e camminiamo a Milano, anche più di dieci chilometri, la passeggiata stimola la chiacchiera, i pensieri scorrono più liberi, arrivano le idee" La coppia è divisa nel tifo, o meglio nella simpatia ("Non siamo tifosi", ha affermato lui) per le due squadre di Milano: Milan lui, Inter lei. "Siamo fidanzati ma anche molto amici", la loro tesi, da quattro anni e mezzo. Disinteressati alla politica hanno però le idee chiare su legalizzazione delle droghe leggere, reddito di cittadinanza e le politiche ambientali. La coppia ha rilasciato anche dichiarazioni molto personali, nel corso di una intervista a Le Iene.

Fausto e Francesca hanno infatti ammesso di amare molto i preliminari, California confessa: “Sotto sono rasata, il sesso non mi basta mai. Sono stata con una donna. Matrimonio e figli? No. Il metodo contraccettivo? Salto della quaglia, la plastica non è ammessa”, sono le confidenze della donna. Fausto ha invece rivelato: “Il Viagra? Una volta l’ho provato”, poi ha definito così la compagna: “Un po’ controcorrente, spigolosa soprattutto quando dobbiamo lavorare. Ci amiamo perché ci completiamo”, ha sottolineato. Una coppia dunque che funziona nella vita e nella musica. I due sono ospiti domenica 18 aprile da Mara Venier su Rai1 a Domenica In.

