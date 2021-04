Barbara d'Urso, Domenica Live: Fariba Tehrani al centro della trasmissione. Gli ospiti

18 aprile 2021 a

Barbara d'Urso su Canale 5 sfida Mara Venier (Domenica In su Rai1). Un pomeriggio acceso quello di oggi, domenica 18 aprile 2021. La trasmissione di Barbara d’Urso dà appuntamento alle 14.35: ecco qualche anticipazione e gli ospiti della puntata di oggi.

La diretta con Barbara d’Urso al timone inizierà alle 14.35 e si concluderà alle 18.45. Qualche anticipazione è stata data dalla conduttrice nella puntata di venerdì di Pomeriggio 5.

“Live – Non è la d’Urso” è già stato cancellato, quindi lo spazio dedicato all’attualità e all’informazione sarà inserito nell’appuntamento di oggi, nella fascia dalle 15 alle 17. Ma cosa succederà oggi? Dal punto di vista del gossip e dei reality si parlerà di Fariba Tehrani. Mamma di Giulia Salemi e concorrente dell’Isola dei Famosi.

Dopo Brando Giorgi, uscito dal gioco per un problema di salute, è lei che viene messa nel mirino dei suoi “colleghi” naufraghi. Ma la d’Urso ha fatto capire che argomenti interessanti toccheranno soprattutto i temi dell’attualità. Soprattutto sul versante della pandemia.

Nel programma di venerdì scorso, la conduttrice non ha fatto in tempo a rivelare tutti gli ospiti della puntata di oggi di Domenica Live, cogliendo però l’occasione per fare l'annuncio su Fariba Tehrani, la quale è stata presa di mira da tutti i naufraghi de L’Isola dei Famosi. Barbara d’Urso ha rivelato che a Domenica Live ci sarà una persona molto vicina a Fariba Tehrani, che farà importanti rivelazioni: “Non posso ancora dirvi chi è…”

Poi Barbara d’Urso ha fatto una promessa ai tanti telespettatori e ha confessato che stanno preparando una puntata davvero scoppiettante: “Fidatevi di me…Sarà una puntata piena, piena di sorprese.Ci stiamo lavorando tanto”

Ovviamente a Domenica Live verrà dato ampio spazio alla cronaca, alla politica, ma anche al gossip e all’Isola dei Famosi. E chissà se in studio ci sarà Akash Kumar, che tanto ha fatto discutere in quest’ultimo periodo.

Barbara d’Urso ha poi concluso questo suo intervento a Pomeriggio 5 ricordando ai telespettatori che la prossima puntata di Domenica Live del 18 aprile inizierà alle 14.35 circa subito dopo la telenovela spagnola Il Segreto.

