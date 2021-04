Quelli che il calcio, Atalanta-Juventus al centro della trasmissione: gli ospiti

18 aprile 2021 a

Va in onda, oggi domenica 18 aprile alle 14 su Rai2, una nuova trasmissione di “Quelli che il calcio”. Una trasmissione in compagnia di Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu che si confronteranno in studio le tifoserie opposte per la partita di cartello della giornata, Atalanta-Juventus, valida per un posto nella prossima Champions League. Da un lato Omar Fantini, bergamasco doc, dall’altra Lorenzo Luporini, bianconero di nobili ascendenze, nipote di Giorgio Gaber.

Ale e Franz ospiti di "Quelli che il calcio"

L’altro spettatore interessato alla gara sarà il comico Francesco Paolantoni, che presenterà in esclusiva le sue nuove “opere d’arte”, mentre la conduttrice sportiva Federica Fontana avrà il ruolo della commentatrice super partes.

Tornerà Gigi Marzullo, che ha appena dato alle stampe, edito da Rai Libri , 365 domande intime e surreali ai protagonisti del passato e del presente, e a cui i nostri conduttori proveranno a render pan per focaccia sottoponendolo ad altrettanti intricati interrogativi. Una prova durissima, quasi impossibile, sarà però quella che attenderà Luca, nella consueta sfida agonistica: dovrà affrontare il signore degli anelli in persona, Jury Chechi. Con lui altre due icone dello sport italiano, la schermitrice Rossella Fiamingo, e Adriano Panatta, in collegamento da casa. Nel frattempo, l’inviato Enrico Lucci andrà alla scoperta a Milano, insieme a Flavia Vento, dei nuovi animali da compagnia.

Con la giornalista Francesca Brienza si tornerà, poi, a parlare di grande sport azzurro insieme a Dorothea Wierer, campionessa di biathlon, che sarà sui monti della Val Pusteria. Ubaldo Pantani sarà, invece, in Inghilterra con la sua imitazione di Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton.

Non mancherà la satira sulla tv: con Sigfrido Ranucci di Pantani e i trailer della nuova stagione di Report; con Myrta Merlino, alias Barbara Foria, e L’Aria che Tira e con Brenda Lodigiani nei panni della conduttrice Licia Flowers. Toni Bonji sarà lo scrittore Gustavo delle Noci, e Paolo Kessisoglu il virologo Bassetti.

Dopo l’anticipo del Milan contro il Genoa seguito a San Siro da Giorgio Mastrota, si proseguirà con Diana Montano, moglie di Duvan Zapata, e la pallavolista Veronica Angeloni per Atalanta-Juventus; con Alberto Cazzola de Lo Stato Sociale e il comico Dario Vergassola per Bologna-Spezia; e con il biancoceleste Stefano Pantano e il comico Carmine Del Grosso per Lazio-Benevento.

