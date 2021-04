Ricchi e Poveri, il tradimento di Marina Occhiena ad Angela Brambati: il retroscena di Pupo | Video

18 aprile 2021 a

I Ricchi e Poveri sono uno dei gruppi più famosi e amati dal pubblico italiano. Il quartetto, composto in origine da Marina Occhiena e Angela Brambati da una parte e Franco Gatti e Angelo Sotgiu dall'altra, ha esordito sul palco del Festival di Sanremo con la canzone La prima cosa bella, in coppia con Nicola Di Bari. Da non dimenticare come lo scopritore della band fu Franco Califano. Tante le storie e gli aneddoti sul gruppo, a cominciare dalla clamorosa separazione del 1981, poco prima di Sanremo, quando i Ricchi e Poveri portavano il brano Sarà perché ti amo. Qui il video dell'esibizione.

Il motivo della rottura nel gruppo è risaputo: Marina iniziò a frequentare Marcello Brocherel, compagno della Brambati nonché padre di suo figlio Luca. In un’intervista, Marina Occhiena ha dichiarato: "Ci eravamo innamorati", ha rivelato da Caterina Balivo.

Ma la loro relazione, tuttavia, è durata molto poco. Successivamente, infatti, la cantante ha sposato Giuseppe Giordano e dal loro matrimonio è nato anche un figlio. Il turbolento divorzio fra Angela Brambati e Marcello Brocherel, con annesso abbandono del gruppo da parte di Marina Occhiena, è stato commentato anche da Pupo, che ha raccontato una sua versione.

"Freddy Naggiar cominciò a fare delle trattative per far uscire Marina - le parole di Ghinazzi in una vecchia intervista a fanpage.it -, perché la voce identificativa del gruppo era chiaramente Angela. Successe che lei non se ne voleva andare e le prove di Sanremo le hanno sempre fatte in quattro. Freddy quindi prese da una parte Marina e le diede un compenso che la convinse ad uscire. Sulle cifre se ne sono dette tante, addirittura si è parlato di 150 milioni dell’epoca, ma non è vero: erano circa 20 milioni, pagati in maniera 'attraente'. Lei accettò e si è rivelata la scelta più sbagliata della carriera, visto il successo mondiale dei Ricchi e Poveri negli anni successivi". Chissà se questa versione è quella reale, di certo la storia fece decisamente scandalo all'epoca. I Ricchi e Poveri sono ospiti domenica 18 aprile da Mara Venier a Domenica In, su Rai1 dalle 14.

