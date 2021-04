Che tempo che fa, da Fabio Fazio su Rai3 Thierry Breton, Dori Ghezzi e Carlo Verdone fra gli ospiti

18 aprile 2021 a

Intrattenimento e approfondimento. Momenti con risate e di riflessione. Mai scontati. Soprattutto con ospiti di primo piano. Parliamo del programma domenicale condotto da Fabio Fazio che torna stasera, domenica 18 aprile a partire dalle 20 su Rai3 con nuovo appuntamento. Insieme a Fabio Fazio ci sono Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz ed è previsto lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ospiti della puntata: Il Commissario Europeo per il Mercato Interno, Thierry Breton a cui Fazio farà una intensa intervista, l’attore e regista Carlo Verdone; Dori Ghezzi e Sandro Veronesi in occasione dell’uscita dei primi due volumi della nuova collana “I libri di Fabrizio De André”.

Spazio anche per Sua Eminenza Monsignor Vincenzo Paglia, Arcivescovo-Vescovo emerito di Terni – Narni – Amelia, e il sociologo Luigi Manconi, autori del libro scritto a quattro mani “Il senso della vita. Conversazioni tra un religioso e un pococredente”; Gad Lerner, co-ideatore del progetto “Memoriale della Resistenza italiana” che raccoglie 500 testimonianze di partigiane e partigiani.

E ancora: il direttore dell'Istituto di Neuropatologia dell'Università di Zurigo Adriano Aguzzi; Roberto Burioni; Carlo Cottarelli; il direttore de La Stampa Massimo Giannini. A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo; ospiti Orietta Berti, Marisa Laurito, autrice di “Una vita scapricciata”, un viaggio nei ricordi alle soglie del suo 70° compleanno, Lodo Guenzi, Francesco Paolantoni.

Una trasmissione particolarmente vivace in considerazione degli ospiti che Fazio è riuscito a portare in studio e il programma si conferma molto "trasversale" per i temi che offre al pubblico. Anche stasera ne uscirà un programma che non smentirà la sua "mission" e che conferma la trasmissione di Fabio Fazio come vincente del panorama della domenica sera in tv.

