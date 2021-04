Amici 2021, Veronica Peparini emozionata per la figlia Olivia sul palco: piange anche De Martino

18 aprile 2021 a

Momento emozionante ad Amici 2021, nella puntata di sabato 17 aprile. Nel talent show di Maria De Filippi, ha fatto il suo debutto Olivia Prolli, la figlia femmina di Veronica Peparini, avuta dall'ex marito Fabrizio Prolli. Un momento davvero toccante, in cui l'insegnante di danza moderna non ha nascosto la sua commozione. Seguita a ruota da un insospettabile Stefano De Martino, che si è lasciato andare anche a un commento e a una ammissione: "Ma come fai? Io se vedo mio figlio sul palco sono costretto a lasciare lo studio", ha affermato.

Insomma, la piccola Olivia ha scatenato un turbinìo di emozioni all'interno della trasmissione, con l'ex marito di Belen che ha fatto fatica a riprendersi. In precedenza, lo stesso Stefano aveva commentato così una esibizione di Deddy, su un pezzo di Brunori Sas Per due che come noi: "In questa canzone si parla di innamoramento e amore, io per capire la differenza ho fatto tanta fatica e ancora sto cercando di capire", ha rivelato. "Tu hai 20 anni - ha aggiunto - è difficile entrare dentro questo brano alla tua età". Insomma, la vita privata di De Martino torna sempre a galla nel corso delle puntate di Amici 2021. Tornando a Veronica Peparini, è stata sposata e ha due figli.

Daniele e Olivia, nati dalla storia d’amore con Fabrizio Prolli, anche lui ballerino e suo assistente, suo ex marito. Il matrimonio tra i due, però, è finito perché la Peparini ha iniziato a frequentare Andreas Muller, suo allievo proprio ad Amici. La coppia ha reso ufficiale la loro relazione a metà 2019, con un bacio sui social, e ora sono più innamorati che mai. Andreas ha 25 anni in meno di Veronica. Nato il 2 giugno 1996, Andreas Muller è un ballerino che è riuscito a vincere l’edizione 2017 di Amici, talent di Canale5. Ora la piccola Olivia ha avuto il suo attimo da star.

