Da noi a ruota libera, Martina Colombari e Roby Facchinetti si raccontano da Francesca Fialdini su Rai1

18 aprile 2021 a

Domenica pomeriggio in tv su Rai1 dopo la trasmissione Domenica In condotta da Mara Venier. Va in onda un nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e il suo programma “Da Noi…A Ruota Libera”, in onda oggi domenica 18 aprile alle 17.20 su Rai1.

La Rai ha diffuso le anticipazioni della trasmissione e la conduttrice questa settimana avrà ospite Roby Facchinetti per scoprire aspetti inediti e al contempo emozionanti della sua vita e della sua carriera insieme ai Pooh. Inoltre sarà in studio Alberto Matano pronto ad affrontare con ironia il gioco della griglia, come sempre ricco di sorprese e risvolti imprevedibili.

E ancora Martina Colombari racconterà una storia molto intima che riguarda la sua famiglia e la sua vita ai tempi del lockdown. L'ospite è molto attesa, considerata una delle donne più belle d'Italia, Martina si racconterà suscitando sempre grande interesse nel pubblico in considerazione della sua grazie e la sensibilità con la quale affronta i temi più svariati del momento. Non c'è dubbio che sia uno degli ospiti più attesi dei solotti televisivi che la domenica vengono proposti dai vari palinsesti.

Infine la storia di una ballerina, proprietaria di una scuola di danza, che a causa della Pandemia ha dovuto reinventarsi metalmeccanica. Una sorta di “Flashdance” al contrario con protagonista una donna caparbia che aspetta solo di poter ritornare a danzare insieme ai suoi alunni. Il dialogo con “persone comuni”, personaggi e artisti del nostro tempo che hanno una storia interessante da raccontare e la volontà di farlo senza filtri restano al centro del programma, con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni.

Una trasmissione nella quale Francesca Fialdini porta un tono incisivo e allo stesso tempo distesa che conquista il telespettatore, tanto che questo è diventato uno degli appuntamenti più fortunati della domenica in tv.

