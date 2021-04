Sabrina Ferilli e il figlio che non ha potuto adottare. Ecco perché non è diventata mamma

18 aprile 2021 a

a

a

Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate nel panorama italiano. Negli anni si sono ricorse spesso voci su una sua presunta maternità, sempre smentite. L'attrice di Fiano Romano, è stata sposata con l'avvocato Andrea Perone dal 2003 al 2005 e dal 2011 è sposata con il manager Flavio Cattaneo. Ma non ha avuto mai la gioia di diventare mamma. Lei negli anni ha spiegato di non aver mai avuto figli per sua scelta, affermando che le sue priorità fossero altre. "Ognuno fa quello che si sente di fare. Se avessi voluto un figlio a tutti i costi lo avrei fatto. Invece non è successo perché vuol dire che finora ho preferito altrimenti", disse nel 2009 al Magazine A. Concetti ribaditi anche nel 2017 a La Stampa: "Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia".

Svegliati amore mio, Sabrina Ferilli interpreta Nanà: una madre a caccia di giustizia per la figlia

In ogni caso, come tutte le donne, Sabrina Ferilli ha avuto l'istinto materno. L’attrice ha rivelato di averli sempre desiderati e di aver tentato la strada dell’adozione, che però non è andata come avrebbe sperato. “L’amore materno si può anche distribuire a chi ne ha bisogno. Se fosse per me, prenderei 10-15 ragazzini a botta, li farei studiare, cercherei di trasmettere dei valori e delle certezze”, ha detto in un'intervista. "Ho sempre ragionato su quello che desideravo – ha aggiunto – facendo anche scelte azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che volevo. Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata".

Operaio licenziato per commento sulla fiction, Sabrina Ferilli vuole pagare il ricorso

L'attrice sarà ospite questo pomeriggio, a partire dalle 14, di Domenica In la storica trasmissione condotta da Mara Venier che va in onda su Rai 1.

Domenica In, Sabrina Ferilli e I Ricchi e Poveri fra gli ospiti di Mara Venier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.