Domenica In, Sabrina Ferilli e I Ricchi e Poveri fra gli ospiti di Mara Venier

Una puntata ricca di ospiti, nella quale verranno affrontati temi di attualità. E' quella di Domenica In che va in onda oggi, domenica 18 aprile 2021 alle 14 ore su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, la puntata avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento. Il nome forte è quello di Sabrina Ferilli, che si racconterà in una ampia intervista tra carriera e vita privata.

Eccoci poi all'anticipazione musicale (è solo una) de I Ricchi e Poveri. E' stata la stessa Mara Venier a mostrare sul proprio account Instagram, nelle storie, un video delle prove dello storico gruppo musicale. Si sente anche lei cantare insieme a loro.

I Ricchi e Poveri si esibiranno oggi in studio cantando alcuni dei loro grandi successi oltre a raccontare alcuni episodi della loro lunga carriera artistica. Quindi Rocio Munoz Morales interverrà per presentare il suo primo romanzo ‘Un posto tutto mio’. Ancora spazio alla musica con i ‘Coma_Cose’ che presenteranno il loro nuovo album contenente il singolo ‘Fiamme negli occhi’ che si è aggiudicato il disco d’ oro.

L’imitatore Vincenzo De Lucia si esibirà con alcuni dei suoi personaggi, mentre per lo spazio informativo su vaccini e Covid sarà in studio il prof. Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma mentre in collegamento il prof. Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive presso l’ospedale San Martino di Genova. E ancora Alessandro Sallusti, direttore de ‘Il Giornale’, Donatella Rettore, in attesa di essere vaccinata e Letizia Moratti, vicepresidente della Regione Lombardia e Assessore al Welfare. Accanto all'intrattenimento, Mara Venier offre ai telespettatori della trasmissione della domenica pomeriggio della rete ammiraglia Rai, uno spazio informativo legato alla pandemia e segnatamente alla campagna vaccinale e alle riaperture con esperti di prima grandezza.

