Amici 2021, eliminata Martina: Aka7even impassibile. Deddy la consola con un abbraccio

Tancredi, Deddy e Martina sono i tre allievi della scuola di Amici 2021 finiti al ballottaggio finale. Prima di tutti si è salvato Tancredi. A essere eliminata, nonostante poco prima di sapere il verdetto Deddy fosse convinto di uscire, è stata proprio la ballerina, consolata dallo stesso Deddy con un lungo abbraccio dopo la comunicazione di Maria De Filippi. Incredibile la reazione di Aka7even, rimasto freddo e distante dalla sua ex fidanzata. L'esperienza di Martina nel talent show è stata caratterizzata da numerosi colpi di scena e polemiche. Dalla storia d'amore poi finita con il cantante Aka7even alle voci di gossip addirittura su un flirt (mai confermato) con Stefano De Martino. Fino alle polemiche sulle sue qualità di ballerina, con Alessandra Celentano che ne ha sempre contestato il talento e al contrario Lorella Cuccarini e (va detto) lo stesso De Martino che l'hanno sostenuta.

Alla fine tuttavia la sensazione è quella di una Martina che la sua strada (specie nei musical) ha tutte le carte in regola per conquistarsela. Intanto la puntata di sabato 17 aprile ha regalato emozioni a non finire, dalle scintille continue appunto tra Celentano e Cuccarini da una parte e tra Arisa e Zerbi dall'altra. Poi spazio pure ai buoni sentimenti, con il debutto sul palco di Amici 2021 della figlia di Veronica Peparini, Olivia, che ha fatto piangere Stefano De Martino, il quale ha ammesso: "Se vedessi qui mio figlio io sarei costretto ad andarmene per la tensione", ha affermato candidamente l'ex marito di Belen Rodriguez, che tra l'altro si è lasciato andare pure a una confessione intima: "Innamoramento e amore? Io ancora sto cercando di capire la differenza", ha sottolineato.

E poi ancora pure momenti divertenti, con Rudy Zerbi ammaliato dall'esibizione della ballerina professionista Francesca Tocca, che ha regalato una esibizione in un ballo latino americano ad altissimo tasso di sensualità, con l'insegnante di canto che ha esposto un cartello con un cuore trafitto, ormai "pazzo" dell'ex moglie di Raimondo Todaro. Il finale di puntata ha visto dunque l'eliminazione di Martina che comunque - ne siamo certi - farà ancora parlare di lei.

