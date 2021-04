Amici 2021, per Francesca Tocca altro ballo mozzafiato, Rudy Zerbi ormai innamorato

17 aprile 2021 a

Francesca Tocca concede il bis, così come Rudy Zerbi. Nella rumba scelta come prova comparata tra Martina e Serena, ballerine rispettivamente appartenenti alle squadre di Arisa e Lorella Cuccarini da una parte e Alessandra Celentano e Rudy Zerbi dall'altra, a esibirsi per prima è stata la professionista Francesca Tocca. Una esibizione decisamente sensuale, che ha mandato in visibilio i giurati Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, anche se come al solito il più sopra le righe era nuovamente Rudy Zerbi. L'insegnante di canto stavolta ha optato per un'altro cartello, con disegnato un cuore trafitto. Insomma, Zerbi sempre più "pazzo" di Francesca Tocca.

Fisico perfetto e curve esplosive, Francesca aveva catturato l'attenzione sin da subito di Rudy Zerbi anche nella scorsa puntata di sabato 10 aprile. Una attenzione particolare, evidenziata dalla stessa Maria De Filippi. La quale aveva invitato l'insegnante di canto della scuola, ironicamente, ad avere un atteggiamento più rispettoso della situazione. Al termine della performance della professionista, Rudy sette giorni fa aveva esposto un cartello con su scritto: "Sto volando".

Nella vita privata della ballerina c’è stato un grandissimo amore, coronato con un matrimonio e la nascita di una figlia, Jasmine. L'ex marito di Francesca è Raimondo Todaro, famoso insegnante di Ballando con le stelle, che quest'anno si è esibito con Elisa Isoardi nel talent show di Milly Carlucci. Stavolta per Rudy Zerbi c'è stato il cuore trafitto. Ma è comunque indiscutibile, impossibile rimanere indifferenti al fascino della Tocca. Lo stesso ex marito Raimondo Todaro, apparso nel daytime di Amici 2021 nell'ultima settimana, ha riconosciuto: "Francesca è stata la ballerina di latino americano più brava che ci sia mai stata in Italia", ha detto. Un vero e proprio endorsement, che fa capire come nonostante il loro amore sia finito, la stima di Todaro nei confronti dell'ex moglie sia rimasta intatta.

