Amici 2021, Alessandra Celentano provoca la Cuccarini: "Mi vuoi dire anche come devo pettinarmi?"

Momenti di tensione durante la puntata di Amici 2021, il talent show condotto da Maria De Filippi. Nella puntata di sabato 17 aprile infatti le due insegnanti di ballo Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini sono entrate per l'ennesima volta in rotta di collisione, anche stavolta sul tema di Martina Miliddi, la ballerina che la nipote d'arte vorrebbe da tempo fuori dalla scuola. Tutto è nato dal guanto di sfida che la Celentano ha lanciato verso la giovane danzatrice sarda, non accettato da Lorella perché giudicato "non equo".

A questo punto Alessandra si è avventurata in una simpatica provocazione: "Fai come ti pare Lorella, se vuoi dirmi anche come devo pettinarmi fai pure", ha affermato. Stefano De Martino, uno dei giudici del talent insieme a Emanuele Filiberto e Stash, ha preso posizione difendendo l'opinione di Lorella e di fatto spingendo pure uno degli altri due giurati (in questo caso Stash) ad annullare il guanto. Inevitabile la furia di Alessandra Celentano, che si è vista respingere un'altra volta (almeno per il momento) il suo tentativo di eliminare Martina dalla scuola. La Miliddi nel corso della sua esperienza ad Amici 2021 ha avuto una storia d'amore con Aka7even. Storia finita, come dimostrato dalle parole dell'insegnante di canto, Anna Pettinelli, nei confronti del ragazzo. “Le donne passano e tu ne sai qualcosa. Ora tu stai soffrendo”, gli ha detto. Insomma, per Martina ora è la danza la priorità. Senza dimenticare Stefano De Martino, che ha dimostrato spesso e volentieri di non essere indifferente al talento della Miliddi, tanto da scontrarsi appunto molte volte con la Celentano per questo motivo. Sul rapporto tra i due si è vociferato qualcosa, niente però di confermato. E pure Maria De Filippi in una circostanza, ha simpaticamente voluto mettere a freno le intemperanze sentimentali di De Martino: "Qui hai già dato, basta", ha intimato la padrona di casa all'ex di Emma Marrone e Belen.

