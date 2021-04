Giulia, con Sangiovanni il suo primo bacio: "A 18 anni, ma pensavo di darlo a 40"

17 aprile 2021 a

Giulia e Sangiovanni sono tra i ragazzi più amati della scuola di Amici 2021, il talent show curato e condotto da Maria De Filippi. La ballerina (Giulia Stabile) e il cantante (Sangiovanni, all'anagrafe Giovanni Damian) si sono innamorati nel corso della loro esperienza in casetta e la coppia è sempre più seguita dai fan. Nelle settimane scorse l'autore del brano Lady ha voluto sottolineare quale sia stato il giorno esatto in cui si è innamorato di Giulia: "C’è stato un momento preciso in cui lei è salita su questo palco e ho detto: mi sto innamorando a guardarla", ha spiegato tempo fa.

Il cantante ha confessato quindi che questa è stata la prima volta in cui ha provato una cosa così “folle” per una persona. Poi ha anche aggiunto che da quel momento ogni volta che la vedeva sul palco aveva questa reazione. "Ce ne sono stati altri che mi hanno fatto lo stesso effetto - ha aggiunto in un secondo momento -. Non così forte perché la prima volta è stata più forte delle altre. Però ci sono state altre volte in cui ho avuto questa percezione". Tra di loro è scoccata la scintilla e per Giulia è stato davvero speciale: "A 18 anni ho dato il primo bacio, io pensavo l’avrei dato a 40", ha scherzato la ballerina.

I più attenti si sono accorti che la Stabile era interessata al cantante sin dall’inizio, senza dimenticare tuttavia la sua cotta per il ballerino professionista Sebastian. Ora, da quel bacio appassionato, con Sangiovanni è scoccato l'amore. Entrambi hanno messo delle regole ben precise, ovvero che la danza e la musica vengono prima di tutto. Ma con il trascorrere del tempo il sentimento è aumentato e adesso quantomeno è allo stesso livello delle rispettive passioni. La coppia anche sabato 17 aprile sarà la protagonista della puntata del Serale di Amici 2021, in onda come sempre su Canale5 dalle 21,30.

