L'Eredità, Monica ancora campionessa: ma alla Ghigliottina si perde la Sequenza

La professoressa Monica si conferma campionessa a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. Monica ha sbaragliato la concorrenza al Triello, praticamente rispondendo esattamente a tutte le domande, per presentarsi alla Ghigliottina con un montepremi da 120.000 euro. Bottino ridottosi a 30.000 dopo le parole Piano, Temporale, Mettere, Numeri e Dna. Monica ha quindi optato per il termine Mezzo. Una soluzione tuttavia che sin dalle prime battute non ha convinto del tutto la stessa campionessa. Sensazioni poi confermate dal ragionamento che successivamente Flavio Insinna ha esposto alla campionessa: niente da fare nemmeno stavolta al gioco finale, con Monica che quindi è rimasta nuovamente a bocca asciutta.

Alla fine la parola chiave della Ghigliottina della puntata di sabato 17 aprile era Sequenza. Un altro errore quindi alla Ghigliottina per la professoressa, che evidentemente non ha un buon rapporto con il gioco finale del quiz. Monica tuttavia sta cominciando a incasellare diverse puntate da campionessa e aspira a diventare una delle colonne del programma condotto appunto da Flavio Insinna. L'obiettivo è quello di entrare tra coloro capaci di segnare un'era nel quiz. Su tutti senza dubbio da evidenziare Massimo Cannoletta, capace di conquistare 280.000 euro in oltre 51 puntate. Ora il divulgatore culturale di Lecce è opinionista fisso nello show di Serena Bortone in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, Oggi è un altro giorno. Cannoletta cura la rubrica Massimo 5 minuti, nella quale approfondisce un tema particolare magari legato a un personaggio storico attualizzandolo ai giorni nostri.

Tra le campionesse inoltre che hanno conquistato il cuore del pubblico e vinto pure una somma non indifferente, in questo caso 158.000, pure Martina Crocchia. La titolare di una scuola di pole dance a Roma ha saputo regalare emozioni ai suoi fan e non solo, dimostrando tutte le sue qualità e mostrandosi a 360 gradi con la sua schiettezza. Tornando a Monica, la campionessa attuale tornerà ovviamente a L'Eredità nella puntata di domenica 18 aprile, sempre su Rai1 dalle 18,45.

