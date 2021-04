Wanda Nara sempre sexy, gambe nude allo specchio: dalle scarpe l'indizio su Icardi | Foto

17 aprile 2021 a

Wanda Nara scatenata sui social, tra segreti sulla sua vita privata (soprattutto legata al rapporto con il marito Mauro Icardi) e chissà, qualche indizio di mercato, proprio sul futuro del marito. Il centravanti argentino ex capitano dell'Inter infatti è ai margini della rosa del Psg e il suo ritorno in Italia sembra essere molto probabile, con la Juventus in prima fila. Lei intanto non rinuncia a scatti sexy su Instagram per i suoi 7,6 milioni di follower. L'ultimo la vede davanti allo specchio, con gambe nude in primo piano e quel dettaglio sulle scarpe da ginnastica che non sfugge neanche ai tifosi di calcio: colore bianconero, forse un messaggio per i sostenitori passati e futuri.

Wanda Nara e Maurito stanno vivendo un momento di separazione a causa del lavoro: lei a Milano, lui appunto rimasto a Parigi, Nella giornata di sabato 17 aprile, la showgirl e procuratrice ha utilizzato Instagram per rispondere alle domande dei suoi fan. E quindi si è offerta a risposte di ogni tipo. "Chi ti ha dato il primo bacio? E quanti anni avevi?", chiede un utente. Ecco la sorprendente replica di Wanda: "Credo che fosse Mauro Icardi perché me ne ha dati talmente tanti che ha cancellato tutti gli altri", ha commentato. E poi una dichiarazione sulle difficoltà spesso non riconosciute a vivere una vita sempre in vista. "Sei cosciente che il 99,99% di noi ragazze vorrebbe essere come Wanda?", si legge in un'altra storia social. "Me lo hanno detto - ha risposto - ma non capisco perché. Essere me non è facile come sembra". Tra social e prossime trattative di mercato, Wanda sarà senza dubbio al centro dei prossimi mesi. Staremo a vedere dove andrà Mauro Icardi: al Psg gioca ormai ben poco. Juve in prima fila, più defilata la Roma, queste le ipotesi più accreditata per un ritorno in Italia.

