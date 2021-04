Tancredi, dalla sorella che ama le foto ai complimenti di J-Ax: "Bravo, non segui le mode"

17 aprile 2021 a

Tancredi, all'anagrafe Tancredi Cantù Rajnoldi, è uno dei cantanti della scuola di Amici 2021, il talent show condotto da Maria De Filippi. Le sue origini milanesi sono state al centro di un dialogo avuto da Tancredi con J-Ax nel corso di questa stagione. Così il famoso rapper si è complimentato con Tancredi dopo aver ascoltato il suo inedito, Las Vegas: "La canzone è divertente e non segue in modo banale le mode. Mi piace che questo pezzo vada in un’altra direzione. Sai scrivere e devi perfezionare la tecnica. Sei giovanissimo", ha detto l'ex Articolo 31. Tra le curiosità relative a Tancredi, tra i suoi artisti preferiti c'è Jaden Smith, il figlio del noto attore Will. Ama viaggiare ed è un grande appassionato della cultura giapponese.

Il padre è direttore creativo della Maison Giorgio Armani e ha una sorella che ama fare foto. Ha frequentato il liceo classico, studia musica e interpretazione vocale al Cpm Music Institute di Milano e ha già tre singoli pubblicati come Alba, Bella e, appunto, Las Vegas. Ha vinto per due volte la Challenge di Esse Magazine, il concorso che premia i giovani emergenti del mondo del rap. “Ho iniziato per gioco a scrivere i primi testi per farli sentire ai miei amici e farci due risate insieme. Ho continuato a farlo per distrarmi e sfogarmi quando a casa mia madre dava di matto e io andavo male a scuola. Ho visto persone che neanche mi conoscono ascoltare le mie canzoni dicendomi: 'Tu ce la puoi fare'”, ha scritto in passato su Instagram.

E' riuscito a conquistare un banco nel celebre talent show eliminando Evandro, anche lui giovane e cantautore. Proviene da una famiglia di artisti. Suo padre è impegnato nel campo della moda, sua madre in quello della pittura ed ha una sorella appassionata di fotografia e poesie. Tancredi sarà protagonista anche nella puntata del Serale di Amici 2021, in onda sabato 17 aprile, sempre su Canale5.

