Deddy, dal passato come barbiere all'amore con Rosa: "Sei parte di me" | Video

Dennis Rizzi, meglio conosciuto come Deddy, è uno dei cantanti di Amici 2021, il talent curato e condotto da Maria De Filippi. Nel corso della sua esperienza, il giovane cantante si è innamorato della ballerina Rosa, eliminata due settimane fa.

All’uscita della ragazza, Deddy è scoppiato in lacrime, esprimendo a tutti i suoi compagni l’amore che prova nei suoi confronti. Nei giorni successivi, a Deddy, la stessa Rosa ha inviato una lettera al suo fidanzato, con all'interno una collana con mezzo cuore.

La missiva è stata spedita da una fan della giovane coppia, la quale ha voluto omaggiare in questo modo i suoi beniamini. Il cantante si è mostrato visibilmente emozionato, lasciandosi scappare una forte affermazione: “Mi manca troppo la str***a”, riferimento (ovviamente ironico) alla sua fidanzata appena eliminata. In passato, prima di entrare a far parte del cast di Amici, Dennis ha lavorato come barbiere, ma la sua forte passione per la musica lo ha spinto a tentare l’avventura all’interno del programma della De Filippi. La dedica più toccante alla fidanzata Rosa è arrivata nella puntata di sabato scorso, 10 aprile, quando le ha dedicato la canzone 0 passi da te. "Zero passi da te, che sei parte di me, quando sto con te ogni problema si volta", questo il ritornello del brano.

Il futuro, per adesso lontano, viene fotografato sempre all'interno del brano, con un'aperta dichiarazione di Deddy nel voler passare tutta la vita con l'altra persona, un gesto che viene raffigurato nell'immagine dell'anello: "Venderti il mio amore, dandoti un anello, consegnarti il cuore senza reso per l'eterno". Il brano sembra racchiudere tutto ciò che ha dentro il cantante, anche tutto ciò che non varrebbe la pena di mostrare, i suoi peggiori difetti, che però appartengono ormai alla sua partner: "Volevo solo dirti che rimango accanto a te, Che ogni cosa ti appartiene, anche ciò che non mi conviene", uno stralcio della canzone. Insomma, la storia sembra avere un futuro importante, come peraltro ribadito dalla stessa Rosa nella puntata di Verissimo di sabato 17 aprile: "Non ho mai vissuto un amore così nella mia vita", ha affermato.

