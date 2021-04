Martina, con Aka7even storia finita: ma Stefano De Martino è pazzo di lei

17 aprile 2021 a

Martina Miliddi, più semplicemente Martina, è una delle ballerine più in viste di Amici 2021, il talent show curato e condotto da Maria De Filippi. Per quanto riguarda la vita privata, si è appassionata alla danza sin dalla tenera età, quando aveva appena 5 anni. Ha così cominciato a studiare danza, in particolare latino americano, con l’insegnante Francesca Secci. A 17 anni ha partecipato al campionato mondiale Synchro Dance nella categoria Adults. Nella scuola, Martina si è raccontata a cuore aperto alla sua insegnante, Lorella Cuccarini, parlando del suo, più grande dolore: la morte del padre.

Martina, dalla morte del padre al rapporto con la madre: l'amore mai sbocciato con Aka7even

“Ho perso mio padre da piccola in un incidente e non vado molto d’accordo con mia mamma - ha spiegato a Lorella -. Con lei non ho questa confidenza da raccontarle, anzi lei non sa niente di me, neppure che sono qui. Ma non soffro di questa cosa: io ho una mamma che non è lei. La morte di mio padre mi ha spezzato il cuore. Io non ho mai avuto un dono o un talento, non ero brava ma avevo voglia. Non ho amiche al di fuori, ho solo la danza”. Nel corso della sua esperienza ad Amici 2021, ha avuto una storia con Aka7even, una storia che tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni, sembra essere al capolinea.

Aka7even, dalle crisi epilettiche all'amore per Martina: la storia tra alti e bassi | Video

Anna Pettinelli, insegnante di canto e soprattutto di Aka7even in particolare, ha svelato come il suo pupillo stia soffrendo per l'amore non ricambiato della ballerina. La Pettinelli infatti gli ha chiesto in settimana chi sia la donna più importante della sua vita e senza pensarci Luca (nome di battesimo di Aka7even( ha risposto la “mamma”, quindi la buona Anna lo ha invitato a pensare che nessuna donna potrà mai essere più importante della madre: “Le donne passano e tu ne sai qualcosa. Ora tu stai soffrendo”, gli ha detto. Insomma, per Martina ora è la danza la priorità. Con un giudice che ha un debole particolare per lei. Stefano De Martino infatti ha adocchiato il suo talento e non fa nulla per nasconderlo, tanto da scontrarsi spesso con Alessandra Celentano. Tra i due non è stato confermato alcun flirt, ma sul web i fan sognano la nascita di una nuova coppia.

Amici 2021, spoiler Serale: ospiti ed eliminati, quanti colpi di scena nella sfida

