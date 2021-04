Loredana Bertè e la fine del matrimonio con Borg: "La mia unica rivale era la cocaina"

17 aprile 2021 a

a

a

Loredana Bertè è una della cantanti più amate dagli appassionati di musica italiana. Nata a Bagnara Calabra il 20 settembre 1950, è venuta al mondo tre anni dopo sua sorella Domenica (Mia Martini) ed è la terza di quattro figlie femmine. Tanti i suoi successi e le sue hit, da Sei Bellissima a Non sono una signora, fino a E La luna bussò e tanti altri. Per quanto riguarda la vita privata, la sua infanzia è stata molto dura, come la stessa Loredana ha dichiarato dopo la morte di sua sorella Mia nel 1995: una madre il più delle volte assente e un padre violento avevano reso i primi anni della sua vita un inferno. Non meno turbolenta la vita sentimentale: nei primi anni Settanta è stata insieme al tennista Adriano Panatta, ma anche con tanti uomini dello spettacolo come Red Canzian o Mario Lavezzi.

Nel 1983 ha sposato Roberto Berger, figlio dell’imprenditore miliardario del caffè Hag, ma il matrimonio termina solo 4 anni più tardi e la cantante dichiarerà che il motivo sarebbero le inadempienze coniugali del marito nei suoi confronti. Nel settembre del 1989 ha sposato il famoso tennista svedese Björn Borg. A presentarglielo fu proprio il suo ex Panatta. Una relazione, la loro, molto tormentata, tant’è che nello stesso anno, prima del matrimonio, lui tentò il suicido, salvandosi solo grazie all’intervento della cantante. La cantante lo ha lasciato nel 1992, in seguito ad un periodo di forte stress.

Il sogno sui figli che divise Loredana Bertè e Björn Borg

I motivi della sua separazione dal famoso sportivo saranno, a detta della cantante, il fatto di non essere ben vista dalla sua famiglia (che le avrebbe impedito anche di avere un figlio) e i problemi di droga: “Ho capito che la mia unica rivale era la coca e che non potevo vincere, perché lui l’amava più che me. E allora ho buttato fuori tutti e due, lui e la coca. Via, aria: il 5 marzo 1992 l’ho cacciato di casa e gli ho tirato dietro le valigie", ha raccontato la Bertè in una vecchia intervista a La Repubblica. Loredana è ospite sabato 17 aprile nel Serale di Amici, su Canale5.

Loredana Bertè, amore e desiderio sulla nuova canzone: Figlia di...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.