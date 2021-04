Diletta Leotta senza Can Yaman, pizza con le amiche e tripudio di scollature sexy | Foto

17 aprile 2021 a

Diletta Leotta sempre al centro di gossip e social. Da una parte la storia, vera o presunta, con l'attore turco Can Yaman, dall'altra le sue foto suo profilo Instagram, che fanno periodicamente impazzire i suoi oltre 7,7 milioni di follower. Nell'ultimo scatto è immortalata insieme a due sue amiche, tra queste pure la schermitrice Rossella Fiamingo, mentre si gusta una pizza.

Inevitabili i commenti ironici ed estasiati: le tre sfoggiano scollature sexy (soprattutto Diletta) e il trionfo di bellezza è indiscutibile. Tanto che tra i commenti spicca anche quello di un utente che tra il serio e lo scherzoso vorrebbe essere stato al posto del fattorino che ha distribuito la cena. Insomma, Diletta Leotta sempre più in vista su Instagram. Intanto la sua storia d'amore con Can Yaman vivrebbe un momento difficile. La conduttrice di Dazn si sarebbe persino sfilata l’anello che le ha donato il divo turco che, dal canto suo, forse stanco delle critiche e delle malelingue sui social, ha fatto terra bruciata sul web ed è sparito da Instagram chiudendo i suoi profili.

Coppia in crisi? Secondo il paparazzo Maurizio Sorge, personaggio molto vicino ai vip e curatore del blog Sorge Veritas, all’origine dei dissapori ci sarebbe una questione di gelosia, scaturita da una “litigata”. “Lui gelosissimo della sua amata e con una cultura diversa da quella occidentale che Diletta vive, possessivo e passionale, mal si concilia con la carriera da giornalista, influencer e personaggio televisivo e, da donna, magari, ci gioca un po’”, si legge sul blog. Domenica 18 aprile Diletta Leotta sarà a bordo campo insieme a Stefano Tiribocchi per il match con fischio d'inizio alle 12,30, in onda ovviamente su Dazn, tra Milan e Genoa, valevole per la 31esima giornata di Serie A.

