Ciao Maschio, stanotte l'appuntamento su Rai1: tra gli ospiti l'attore Alessandro Tersigni

Stanotte in tv appuntamento con "Ciao Maschio" il talk del sabato sera di Rai1 che va in onda attorno alle 23,50 di oggi sabato 17 aprile. Alla conduzione c'è Nunzia De Girolamo e nel suo salotto, tra gli ospiti tutti al maschile come sempre, ci saranno Gigi Marzullo, giornalista e noto conduttore, Clementino, rapper di origini partenopee, che intervallerà il racconto del suo passato con le note di uno dei suoi pezzi più noti e Alessandro Tersigni, attore e protagonista della celebre serie tv Il Paradiso delle signore. Non mancherà l’ironia di Drusilla Foer e l’interazione dei telespettatori tramite social.

Alessandro Tersigni è l'ospite più atteso. Ha esordito nel mondo dello spettacolo come concorrente della settima edizione del Grande Fratello 7. La tv gli ha spalancato le porte del mondo dello spettacolo: dopo l’esperienza nel reality, il romano ha intrapreso la carriera di attore, recitando in diversi film per il cinema e soprattutto in fiction televisive, di Mediaset e Rai. Da Romanzo criminale – La serie a R.I.S. Roma – Delitti imperfetti, passando per I Cesaroni, Un medico in famiglia 8, Le tre rose di Eva 3 sino a Il paradiso delle signore (dal 2015a oggi). Tersigni è stato al centro delle cronache rosa, per un certo periodo di tempo, dal 2007 al 2009, per essere stato il fidanzato di Melita Toniolo. Poi nel 2010 ha conosciuto la ballerina Maria Stefania Di Renzo, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ed è nata una storia importante tra i due, culminata con il matrimonio celebrato il 9 luglio 2016. I due hanno dato alla luce un bambino di nome Filippo, nato nel 2017.

Nei giorni scorsi, dopo aver registrato ottimi dati di share e telespettatori, la programmazione di Ciao Maschio è stata allungata di altre cinque puntate rispetto alle previste otto.

