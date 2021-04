Marisa Laurito, ora la storia con Pietro Perdini: "I figli? Non ho avuto un uomo con cui farli"

17 aprile 2021 a

Marisa Laurito è una delle attrici e personaggi televisivi più amate dal pubblico. Nata a Napoli il 19 aprile 1951 sotto il segno dell’Ariete, ha sempre coltivato il sogno del mondo dello spettacolo, ha esordito a 18 anni in uno spettacolo del famosissimo Eduardo De Filippo, Le bugie con le gambe lunghe. Sulla vicenda si è raccontato come tanto fosse grande la passione della Laurito da spingerla a spiare di nascosto le prove che De Filippo teneva con la sua compagnia teatrale al Teatro San Ferdinando.

Marisa Laurito e il matrimonio di pochi mesi: "Franco Cordova mi voleva in casa. Ora ho un compagno che mi lascia libera"

Poi grandi successi in tv, a cominciare da Quelli della notte, con Renzo Arbore. Per quanto riguarda la vita privata, nel 2001 ha sposato l’ex calciatore Franco Cordova: alla cerimonia - in abito rosso e con un bouquet composto da fiori e peperoncini - ha presenziato ovviamente anche Renzo Arbore e molti altri personaggi dello spettacolo. Il matrimonio di Marisa Laurito con l’ex calciatore è durato solo fino all’anno successivo; sul divorzio lampo l’attrice ha spesso scherzato, asserendo di non poter conciliare il suo tifo sfegatato per il Napoli con l’amore per un romanista. L’attrice dal 2002 è legata sentimentalmente all’imprenditore Pietro Perdini.

Marisa Laurito, l'amicizia con Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo. E nessun rimpianto: "Contenta di non avere figli"

Marisa Laurito e il compagno non hanno avuto figli ma l'attrice non ha mai rimpianto la maternità: "All'epoca lavoravo moltissimo - ha rivelato in una vecchia intervista a Verissimo -, amavo il mio lavoro, non volevo che i miei figli crescessero senza una madre presente e senza un padre fisso per l'eternità, credo che i figli abbiano bisogno di una padre e una madre. Avevo una grande senso di responsabilità. Poi quando c'è stato il giro di boa e temevo me ne sarei pentita e invece no, non mi è mancato essere mamma". Sempre a tal proposito ha aggiunto a Oggi è un altro giorno: "Non avevo un uomo con cui farli", ha affermato da Serena Bortone.

