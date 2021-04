Rosa, ballerina sexy di Amici: dall'ex fidanzato Filippo alla storia con Deddy

17 aprile 2021 a

a

a

Rosa Di Grazia è stata una delle ballerine più discusse nel talent show di Amici 2021. E' ormai uscita qualche settimana fa, al termine di un ballottaggio che l'ha vista contrapporsi proprio contro Deddy, con il quale nel corso della sua esperienza nella scuola è nato un rapporto d'amore. Rosa è una ballerina ventenne di Santa Marinella, allieva di Lorella Cuccarini, ha incontrato una forte contrapposizione da parte dell'altra insegnante di danza, Alessandra Celentano, che non la ritiene sufficientemente adatta sia per tecnica che per conformazione. Tanto da rinfacciarle il "piede a rampino", inadeguato appunto per praticare danza.

Rosa e Deddy, un amore in bilico: "Litighiamo spesso e lei è un po' permalosa"

Vive con i suoi genitori e con ben tre fratelli e una sorella. La danza è sempre stata la sua passione principale, infatti Rosa ha partecipato anche a Italia’s Got Talent arrivando alle fasi finali insieme alla sua crew. Attualmente Rosa è pure un’insegnante di danza alla scuola Obelix Danza di Simonetta Travagliati, sempre a Santa Marinella.

Amici 2021, la sfida tra i fidanzati Rosa e Deddy finisce in lacrime: eliminata la ballerina

Per quanto riguarda la vita privata, dopo la storia con il suo ex fidanzato Filippo, nella scuola ha dato vita a una storia con il cantante Deddy. Avvenente e sexy, la Celentano spesso ha accusato la giuria del programma di votare più per l'ormone che per le qualità di ballerina. Un giudizio sempre contrastato da Rosa. "Il mondo purtroppo è pieno di invidia - le sue parole su questo tema -. La bellezza l’ho sempre vista come un valore aggiunto. La maestra Celentano non è stata la prima a dirlo, ma a lungo andare questa frase da un orecchio mi entrava e dall’altro mi usciva. Ho sempre dimostrato il contrario lavorando sodo”. Ora staremo a vedere quale sarà il suo destino di ballerina dopo l'avventura ad Amici 2021 in cui ha comunque fatto parlare di lei. Sabato 17 aprile è ospite su Canale5 a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin.

Verissimo, parata di ospiti vip e oggi il programma cambia orario: ecco perché slitta e quando va in onda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.