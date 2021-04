Stasera in tv 17 aprile su Rai 1 c'è Sotto copertura, la cattura di Michele Zagaria

17 aprile 2021 a

Stasera in tv, sabato 17 aprile, su Rai 1 c'è la seconda parte della serie “Sotto Copertura”, dedicata alla cattura del boss Michele Zagaria. La serie, in onda a partire dalle ore 21.25, porta sul piccolo schermo l’impegno civile, i sacrifici e l’abnegazione con cui le forze dell’ordine e la magistratura combattono ogni giorno la criminalità organizzata nel nostro Paese.

Zagaria, la storia vera della cattura del boss della camorra in un bunker all'avanguardia

Una serie tv per la regia di Giulio Manfredonia, che racconta una delle pagine più importanti della lotta contro il malaffare: “La cattura di Zagaria”, boss di spicco dei Casalesi, l’imprendibile capo della camorra casertana latitante da oltre vent’anni. Claudio Gioè torna a vestire i panni di Michele Romano, il superpoliziotto capo della squadra Mobile di Napoli. Romano e la sua squadra individuano in Daniele Turco l’assassino di Arturo e iniziano a indagare su di lui, parallelamente a Zagaria. Il boss intanto ha scoperto la relazione tra Nicola a Agata. Poco alla volta, la ragazza scoprirà la sconcertante verità su suo zio. Nel frattempo le indagini della Pm De Simone sulla connivenza tra Romano e la camorra proseguano, trovando apparenti conferme. Ma i sospetti e le illazioni su Romano mettono a rischio le indagini su Zagaria, destabilizzando la squadra dall’interno, La strategia del boss, per ora, sembra vincente.

Ascolti tv, Felicissima Sera supera Canzone segreta

La settimana prossima ci sarà quindi un'altra puntata di questa serie che si basa sulla storia vera di quell'evento che rappresentò un punto di svolta nella lotta alla camorra nel napoletano. Ricercato dal 1995, dopo anni di indagini, il 7 dicembre 2011, gli uomini della III Sezione della Squadra Mobile di Napol arrestarono Michele Zagaria, scovato all'interno di un bunker di cemento armato, costruito sotto un'abitazione di Casapesenna. L’originale covo del boss era infatti un’opera di ingegneria d’avanguardia nascosta sotto il pavimento del bagno presente nell’abitazione con un sistema di areazione creato ad hoc. Ben 65 metri quadrati dotati di ogni comfort 5 metri sotto terra e con monitor collegati a telecamere esterne per controllare l’intera strada.

"Città segrete" a Napoli fra Eduardo e Maradona

