Enula, dal bacio con il ballerino Alessandro alle voci di un ritorno con Leo Gassmann

Enula Bareggi è l'ultima cantante eliminata dalla scuola di Amici 2021. Nella puntata di sabato 10 aprile infatti è stata sconfitta nel ballottaggio finale per la permanenza nel talent con il collega cantante Tancredi. La sua reazione, inizialmente, è stata caratterizzata da un pianto disperato, consolata dall'amico speciale Alessandro Cavallo (con il quale è nato un rapporto importante) e dagli altri compagni. Lei tuttavia non si dava pace: "Ho paura di quello che mi aspetta fuori", aveva rivelato ai suoi amici. Ad aspettarla non solo la musica, ma anche la vita privata, per la quale non mancano le voci.

Enula, dal flirt con Leo Gassmann al legame con il ballerino Alessandro

A cominciare dal legame creatosi con il ballerino Alessandro all'interno della scuola e di quello con il presunto ex fidanzato Leo Gassmann, cantante e figlio dell'attore Alessandro. Al momento la storia non è mai stata confermata, ma in uno dei suoi recenti post Enula è apparsa in compagnia del cagnolino di Leo Gassmann. Vedremo se le voci verranno confermate, ma il gossip sul loro amore di certo non è finito. Relativamente all'aspetto musicale, i suoi singoli Auricolari e Contorta sono molto apprezzati da pubblico e critica.

Enula e Leo Gassmann erano stati fotografati dal settimanale Vero a inizio 2020 in un parco a Roma. Enula, nel corso della sua esperienza ad Amici 2021, ha avuto un rapporto particolare con il ballerino di danza classica Alessandro Cavallo. Il ballerino della scuola non ha nascosto il suo interesse per la ragazza, tanto da baciarla durante una esibizione, lei tuttavia si è detta concentrata sulla musica pur non nascondendo l’interesse, anche se in occasione di quel bacio, la sua reazione era stata di grande imbarazzo. In passato Enula ha raccontato di un viaggio in Corsica dove ha dormito in tenda per due mesi e dove si è mantenuta vendendo bracciali e altre sue creazioni in una bancarella. Enula sarà ospite sabato 17 aprile a Verissimo, su Canale5.

