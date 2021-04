Selvaggia Lucarelli, il figlio Leon da Laerte Pappalardo: ora l'amore con Lorenzo Biagiarelli

17 aprile 2021 a

Selvaggia Lucarelli è una giornalista e scrittrice nata a Civitavecchia, il 30 luglio del 1974 sotto il segno del Leone. Diplomatasi al liceo classico, si è appassionata inizialmente alla recitazione, tanto che, giovanissima, si è trasferita a Roma, per frequentare il Conservatorio teatrale La Scaletta. Selvaggia attualmente è una delle penne più graffianti: la sua schiettezza e i suoi commenti le hanno spesso procurato qualche polemica, ma anche un seguito esponenziale da parte di numerosi fan. Giornalista, opinionista e conduttrice radiofonica, la Lucarelli è anche un noto volto della tv italiana, soprattutto per l'incarico di giudice nello show di Rai1 Ballando con le stelle.

Per quanto riguarda la vita privata, uno dei suoi ex fidanzati è Max Giusti, per il quale ha scritto pure dei testi comici. Selvaggia ha avuto anche una relazione con Morgan. Durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle, inoltre, ha avuto svariati diverbi con l’ex moglie del cantante, Asia Argento, che in alcune occasioni l’ha accusata di speculare sulla loro relazione. Nel 2004 la giornalista ha sposato Laerte, figlio del famoso cantante Adriano Pappalardo. L’anno dopo dal loro matrimonio è nato Leon Pappalardo, ma la coppia si è separata nel 2007.

Nel 2015 ha iniziato una relazione con il musicista Lorenzo Biagiarelli, nato a Cremona e classe 1990. Lorenzo nella vita è musicista, blogger e anche chef, anche se lui ama definirsi not a chef. Nel settembre del 2019 è uscito il suo libro Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare. Sempre nel 2019 è entrato a far parte del cast del programma di Real Time, Cortesie per gli Ospiti-Bed & Breakfast, al fianco di Michela Andreozzi e Max Viola. Nel 2020 eccolo a E’ sempre mezzogiorno, programma di Antonella Clerici. Sabato 17 aprile è ospite a Tv Talk, su Rai3.

