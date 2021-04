Eleonora Daniele, il matrimonio con Giulio Tassoni: "Quando ho provato l'abito è scesa una lacrimuccia"

17 aprile 2021 a

Eleonora Daniele, 45 anni da Padova, è uno dei volti più importanti della Rai. Laureata in Scienze della Comunicazione nel 2013 e iscritta all’ordine dei giornalisti, è entrata nel mondo televisivo molti anni prima, debuttando come ballerina de La sai l’ultima!, poi come concorrente della seconda edizione del Grande Fratello. La vera svolta, però, è arrivata nel 2004, quando è approdata a Unomattina su Rai1, restando al timone del rotocalco per sei stagioni.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2002, ha conosciuto Giulio Tassoni durante una festa presso il Piper, celebre locale romano. L’amore però è nato tra loro qualche mese dopo, durante una cena a casa di amici in comune. Una unione, la loro, solida e ricca di felicità, tant’è che i due dopo quasi 16 anni di relazione hanno deciso di sposarsi. Le celebrazioni sono avvenute nel settembre del 2019. Ad annunciare la dolce notizia era stata proprio la Daniele che durante un’intervista a Il Fatto quotidiano. E sul vestito da sposa aveva detto: “Quando ho provato l’abito una lacrimuccia è scesa", ha detto.

Nel gennaio del 2020, in diretta tv, ha annunciato pure di essere incinta; Carlotta, la sua prima e unica figlia, è nata il 25 maggio 2020, Nel 2015 la conduttrice Rai ha avuto un lutto terribile, che ha letteralmente stravolto la sua vita. La conduttrice ha perso il fratello Luigi con il quale aveva un legame davvero speciale. In una vecchia intervista a Maurizio Costanzo aveva raccontato del rapporto con il fratello e delle sua “unicità”. Luigi, infatti, soffriva di autismo, ma c’è sempre stato nella vita della conduttrice. “Lui era li, con i suoi silenzi, il suo distacco dal nostro mondo”, ha raccontato la Daniele, che con le sorelle ha fondato l’associazione Life Inside per sostenere tutte le persone affette da autismo. Eleonora sarà ospite a Tv Talk, trasmissione condotta da Bernardini.

