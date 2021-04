Arisa lancia il nuovo singolo Ortica: “È come l'organo sessuale femminile”

17 aprile 2021 a

Arisa, all'anagrafe Rosalba Pippa, è tra le ospiti di Verissimo e stasera sabato 17 aprile 2021 attesa giudice nell'appuntamento Amici di Maria De Filippi. La cantante nata a Genova ma cresciuta in Basilicata, dopo la recente partecipazione al Festival di Sanremo (decima con il brano Potevi fare di più) ieri è uscita con il nuovo singolo Ortiche. A proposito del titolo della canzone ha svelato un retroscena che risale alla sua gioventù: "Quando ero piccola sono caduta in un cespuglio di ortiche. La sensazione che ho provato è ancora viva dentro di me e si ripropone ogni volta che l’amore si rompe” le parole dell’artista. Per poi aggiungere: "Le foglie dell’ortica hanno una forma che ricorda molto l’organo sessuale femminile, ricoperto di peli. Quando questi si spezzano fuoriesce una sostanza urticante. Un po’ come diventiamo noi quando ci accorgiamo di non essere amate abbastanza”.

Arisa, dopo aver vinto nel 2008 il concorso SanremoLab, ha raggiunto il successo partecipando al Festival di Sanremo nel 2009 con il singolo Sincerità, vincitore della categoria "Nuove Proposte". A Sanremo ha complessivamente partecipato sette volte trionfando anche nella categoria assoluta dei big nel 2014 con il brano Controvento. Ha inoltre ottenuto vari riconoscimenti quali un Premio della Critica "Mia Martini" (2009) e uno Sala Stampa (2012). Dal 2010 ha parallelamente costruito anche una carriera televisiva di pari passo a quella musicale: presenza fissa di Victor Victoria - Niente è come sembra e come giudice del talent shox X Factor per tre edizioni, nel 2015 è stata coconduttrice del Festival di Sanremo. Concorrente del talent Monte Bianco e della trasmissione il Cantante Mascherato, da questa stagione è insegnante e giudice di Amici di Maria De Filippi.

Le sue relazioni sentimentali sono arrivate quasi tutte in campo musicale. Con Giuseppe Anastasi, autore di molti suoi brani celebri, ha avuto una relazione dal 2009 al 2011, nel 2012 con Lorenzo Zambelli ha avuto una relazione ricca di ritorni di fiamma, durata circa nove anni. Ultimamente Arisa è protagonista di una relazione con il nuovo manager Andrea Di Carlo: mentre si parlava di fidanzamento e nozze, lui ha annunciato tramite un post Instagram della separazione con la cantante.

