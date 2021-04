Lorella Cuccarini, le polemiche con Heather Parisi e Alberto Matano. L'amore per Silvio e i quattro figli

17 aprile 2021 a

Lorella Cuccarini - oggi 17 aprile 2021 - è tra le ospiti del salotto di Verissimo, la trasmissione del sabato pomeriggio di Canale5 condotta da Silvia Toffanin. Con lei sarà anche Alessandra Celentano, le due sono insegnanti nel talent Amici di Maria De Filippi e quasi sempre in forte contrapposizione: frequenti i litigi tra le due.

Lorella, la showgirl più amata dagli italiani come raccontava un famoso spot andata onda tra gli anni Ottanta e Novanta, 55 anni, romana, è una ballerina, cantante, attrice e conduttrice televisiva. Il suo esordio nella televisione italiana risale al 1985, grazie a Pippo Baudo. In quel periodo Lorella, insieme ad Alessandra Martines, conduce il programma televisivo Fantastico. Riscosse un enorme successo grazie alla sua intramontabile canzone “La notte vola“. Poi durante gli anni Novanta Lorella diventa uno dei volti di punta di Mediaset, conducendo programmi come Paperissima e Buona Domenica, ma anche La sai l'ultima, Trenta ore per la vita. Conduce anche il Festival di Sanremo nel 1993. Come attrice è protagonista di una manciata di pellicole tra cui le fiction Piazza di Spagna e L'isola di Pietro 2. Numerosi gli spettacoli teatrali tra cui i musical Grease e Rapunzel. Da poco ha svelato che se non avesse sfondato nel campo dello spettacolo avrebbe virato su un altro lavoro: l'operatrice turistica. "Feci anche un corso ma più che un piano B, l’ho sempre considerato un piano E. Ho sempre sperato di non doverlo mai tirare fuori“ ha raccontato Lorella.

Sposata dal 3 agosto 1991 con Silvio Capitta , 66 anni, produttore discografico e televisivo, proprietario della Triangle Production, conosciuto anche con lo pseudonimo di Silvio Testi, insieme hanno avuto quattro figli: Sara (1994), Giovanni (1996) e i gemelli Giorgio e Chiara (2000). Negli ultimi anni Lorella è stata protagonista di polemiche con Heather Parisi - spesso rivali nelle trasmissioni degli anni Ottanta - dopo lo show Nemicamatissima che le ha riportate insieme sotto la luce dei riflettori, e poi con Alberto Matano compagno di viaggio della trasmissione in Rai La vita in diretta definito "un maschilista dall'ego smisurato".

