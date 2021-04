Oroscopo del Corriere di domenica 18 aprile 2021, le previsioni segno per segno

17 aprile 2021 a

Oroscopo del Corriere di domenica 18 aprile 2021. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle. Le previsioni per i segni zodiacali.

ARIETE

Fare un salto nel vuoto: ecco ciò che ci vuole ora per voi. Abbandonate i lidi più sicuri e le certezze che ormai vi paralizzano e provate a volare alto.



TORO

Mancanza di energie, dovuta in gran parte al vostro umore. Recuperate trovando gioia nelle piccole cose e concedendovi un piccolo dessert.

GEMELLI

Non agire come se avessi tutte le risposte. Questo atteggiamento non ti porterà da nessuna parte: tutti potrebbero avere qualcosa da insegnarti.



CANCRO

Interrompete il flusso negativo che vi porta a sfogare rabbia nei confronti del partner e agite con razionalità. Non complicate la vostra esistenza.

LEONE

Spalancate qualsiasi porta che sembra bloccarvi: non ci vorrà un grande sforzo per riuscirci. La chiave è essere più flessibili nel vostro approccio.

VERGINE

Quando gli altri non riescono a decidere in che modo procedere, diventerà cruciale che siate voi ad alzarvi per infondere a tutti la forza decisiva.

BILANCIA

La tua testa potrebbe andare in mille direzioni diverse oggi. Sembra non esserci molto tempo per fermarvi e pensare alla prossima mossa.



SCORPIONE

Contagiate le persone intorno a voi con la vostra energia e il vostro spirito positivo. Ma alcuni potrebbero non essere in grado di starvi vicini.

SAGITTARIO

Potreste ancora discutere con il partner di cose che vi possono sembrare irrilevanti, ma fatelo perché ciò è importante per il vostro futuro di coppia.

CAPRICORNO

Se qualcosa vi turba e non siete sereni, non tenete tutto dentro. Apritevi: soltanto parlandone riuscirete a sentirvi meglio e ad annullare la tristezza.

ACQUARIO

Tirate fuori il carattere e mostratevi per quello che realmente siete. Tutta la vostra energia potrebbe essere impiegata in maniera più costruttiva.

PESCI

Non farti impantanare dagli eventi passati: è tempo di andare avanti. Saltate giù dal letto come se fosse il vostro primo giorno sul pianeta.

