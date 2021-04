Rudy Zerbi, il rapporto con il padre Davide Mengacci e i quattro figli nati da tre compagne diverse

17 aprile 2021 a

Rudy Zerbi, all'anagrafe Rodolfo, è un critico musicale, conduttore radiofonico e occasionalmente anche conduttore televisivo. Pilastro delle trasmissioni di Maria De Filippi, con cui collabora dal 2009. La sua vita privata è particolare: ha infatti scoperto di essere figlio del noto presentatore Davide Mengacci soltanto all'età di trent'anni.

Nato a Lodi, 52 anni, Zerbi ha saputo la verità su suo padre quando sua madre, credendo di morire per un tumore poi superato, vedendo Mengacci in televisione durante la notte di Natale, glielo ha rivelato. A crescere Ruby è stato dapprima Roberto Zerbi, primo marito della mamma, e successivamente Giorgio Ciana, albergatore di Santa Margherita Ligure e secondo marito della madre, deceduto nel 2018. Zerbi ha conosciuto Mengacci solo nel 2001 nel corso di una festa a casa di Mara Carfagna che, all'epoca, lavorava con il padre. "Ho sempre saputo, ma ho preferito soffrire io piuttosto che lui” ha dichiarato Davide Mengacci in una intervista confessione al Maurizio Costanzo Show. Il presentatore infatti è andato a vedere il piccolo Rudy quando è nato, nell’ospedale di Lodi. per poi decidere di farsi da parte. I due ora hanno in parte recuperato il tempo perduto, anche se non si considera un padre a tutti gli effetti. Lo stesso Zerbi, che lui considera “L’unico vero personaggio televisivo emerso negli ultimi dieci anni”, ha sottolineato di credere che il padre sia colui che cresce i figli.

Grande appassionato di musica sin da giovane, dopo alcune esperienze radiofoniche, inizia l'attività di talent scout e produttore discografico presso la Sony Music. Dopo sedici anni (e collaborazioni con Gianni Morandi, Renato Zero, Biagio Antonacci, Adriano Celentano, Mina, Ornella Vanoni, L'Aura, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Giusy Ferreri), abbandona l'attività di produttore e diventa uno dei volti delle trasmissioni di Maria De Filippi. Da Amici a Tù si que vales passando per Italia's Got Talent, Pequeños gigantes e Maurizio Costanzo Show. Dal 2010 lavora anche a Radio Deejay. Rudy Zerbi ha quattro figli, avuti da tre diverse compagne. La prima moglie è stata Simona, che gli ha dato due figli. Poi è stato legato a Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi, che ha dato alla luce il piccolo Edoardo Zerbi. L’attuale compagna è Maria Soledad Temporin; la coppia ha un bambino. Il suo figlio più piccolo, Leo, è nato prematuro e ha rischiato di morire.

