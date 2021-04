Candida Morvillo, la regina del gossip e degli scoop e l'amore per Sorrento

17 aprile 2021 a

a

a

Candida Morvillo, nata a Sorrento nel 1974, è una delle più note giornaliste italiane e sarà ospite oggi della puntata del programma ItaliaSì, condotto nel pomeriggio da Marco Liorni. Un appuntamento dedicato prevalentemente ai funerali del principe Filippo d'Inghilterra e che vedrà la partecipazione di diversi ospiti, come Shel Shapiro e Carolyn Smith. Candida Morvillo è la "regina" del gossip e degli scoop, avendo diretto per tre anni il settimanale Novella 2000, scrivendo poi per Vanity Fair e "A".

"Italia sì", cambio orario per i funerali del principe Filippo su Rai1: ospiti e quando va in onda

Ma il suo grande amore resta la sua città natale, Sorrento, dal momento che si sa poco o nulla sulla sua vita sentimentale e lei stessa ha dichiarato spesso di aver troppo da lavorare per pensare a fare dei figli. Celebri alcuni suoi scoop e servizi come l'intervista di coming out di Alessandro Cecchi Paone e gli scoop per Io Donna in cui ha ritrovato il figlio segreto di Maria Angiolillo, Udo Franck de Beurges, e un diamante rosa da 34,64 carati - dal valore di circa 40 milioni di dollari - sparito dall'eredità del senatore Renato Angiolillo.

Shel Shapiro: la musica, i successi con i Rokes e la lotta politica nel partito radicale

Come riportato da Wikipedia, ha iniziato anche una carriera televisiva: è stata nel cast del programma di Italia 1 Cronache Marziane, condotto da Fabio Canino, come intervistatrice. Nel 2011 ha condotto Telenovella su Canale Sky Lei Tv, ed è stata giurata, su Rai 1, di Miss Italia 2012. Il 4 dicembre 2013 ha raccontato la propria esperienza nei campi dei rifugiati politici in Mali all'interno del programma Mission con l'attore Francesco Pannofino. Nel 2014 ha partecipato al programma Glob di Rai 3 condotto da Enrico Bertolino, con una rubrica di ritratti di politici, "Diversamente italiani". Appare spesso in programmi televisivi come commentatrice di temi di costume e società, come avverrà anche oggi nel programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Carolyn Smith, dalla passione per la danza alla lotta contro il cancro al seno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.