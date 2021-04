Shel Shapiro: la musica, i successi con i Rokes e la lotta politica nel partito radicale

17 aprile 2021 a

a

a

Shel Shapiro, nato a Londra nel 1943, sarà uno degli ospiti di oggi del programma di Rai 1, ItaliaSì, condotto da Marco Liorni. Una puntata quasi interamente dedicata ai funerali del principe Filippo d'Inghilterra, su cui interverrà anche il musicista britannico naturalizzato italiano insieme, tra gli altri, a Carolyn Smith. Una lunga carriera quella di Shapiro, iniziata nel 1963 e che continua tutt'ora.

"Italia sì", cambio orario per i funerali del principe Filippo su Rai1: ospiti e quando va in onda

E' noto soprattutto per essere stato il frontman dei Rokes, mentre negli ultimi anni al suo impegno musicale ha affiancato sempre più quello di lotta politica, iscrivendosi al partito radicale transnazionale. La passione per la musica, come detto, lo porta subito al successo: nel 1963 debutta in Italia col suo gruppo, gli Shel Carson Combo. Il gruppo cambia nome in The Rokes e accompagna Rita Pavone nel suo spettacolo "Gian Burrasca". Negli anni sessanta The Rokes raggiungono il successo in Italia, vendendo più di 5 milioni di dischi e contendendo all'Equipe 84 e a I Camaleonti il titolo di principale band del beat italiano. Poi nel 1970 il gruppo si scioglie e da quel momento Shapiro intraprende la carriera di solista con diversi album. Nel 2000, con la complicità di Cochi e Renato, torna a una passione giovanile: la recitazione. Partecipa a "Nebbia in Valpadana", serie su Rai Uno e a "Il nostro matrimonio è in crisi" di Antonio Albanese. Nel 2006 recita nel film "Il giorno + bello". Nel 2007 è protagonista dello spettacolo teatrale "...Sarà una bella società".

Principe Filippo, l'addio della Regina Elisabetta al marito: così saranno i funerali di oggi

Nel 2008 compare in "Anna e i cinque" su Canale 5. Il 13 febbraio 2009 con la canzone "È la pioggia che va" si aggiudica la vittoria della prima edizione della trasmissione di Rai "Uno Ciak... si canta!" condotta da Eleonora Daniele. Il 4 aprile 2009 prende parte alla manifestazione nazionale della Cgil, cantando il grande successo dei The Rokes, "Che colpa abbiamo noi". Come detto, Shapiro è iscritto al Partito Radicale Transnazionale ed è impegnato nel sociale ed è sostenitore di diverse associazioni senza scopo di lucro. È testimonial di Change Onlus, Fondazione Aspremare e Hanuman Onlus.

Verissimo, parata di ospiti vip e oggi il programma cambia orario: ecco perché slitta e quando va in onda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.