Alessandra Celentano, il matrimonio con Angelo e la malattia che l'ha costretta a smettere di ballare

17 aprile 2021 a

a

a

Alessandra Celentano dal 2003 è una delle colonne di Amici di Maria De Filippi, il talenti di Mediaset che negli anno ha lanciato soprattutto ballerini e cantanti. La nipote del mitico Adriano è infatti coreografa e insegnante di danza oltre che ex ballerina. All'interno della trasmissione - in onda anche questa sera sabato 17 aprile - si è ritagliata un ruolo di inflessibile e insegnante. Numerosi gli scontri con gli alunni che, nel corso delle varie stagioni, l'hanno accusata di essere troppo dura. Scontri che si sono replicati anche con gli altri insegnanti del talent, quest'anno in particolare non sono mancate le scintille con Lorella Cuccarini volto nuovo di Amici.

Amici 2021, spoiler Serale: ospiti ed eliminati, quanti colpi di scena nella sfida

Alessandra Celentano, 54 anni, milanese, ha studiato danza sin da piccolissima per poi perfezionare il suo percorso all'Opera di stato a Budapest. A metà degli anni Ottanta entra a far parte dell'Aterballetto diretto da Amedeo Amodio, dove interpreta ruoli da prima ballerina in coreografie di alcuni tra i più grandi coreografi del Novecento (Ailey, Balanchine, Forsythe, Tetley, Childs e altri) e balla accanto a grandi interpreti del mondo della danza (Elisabetta Terabust, Alessandra Ferri, Monique Loudières, Alessandro Molin, Vladimir Derevianko, Julio Bocca). Numerose le tournée a cui prende parte in Europa, Stati Uniti, Canada, Brasile, Algeria, Tunisia e Venezuela. Negli anni successivi è maître de ballet nei maggiori teatri d'Italia: Teatro alla Scala di Milano, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Comunale di Firenze e Teatro San Carlo di Napoli. Ha lavorato accanto a grandi nomi della danza come Carla Fracci e Roberto Bolle. Dal 2003 partecipa al programma televisivo Amici di Maria De Filippi in qualità di insegnante di danza classica[4] e coreografa. Ha partecipato a Pechino Express e alla trasmissione Selfie -Le cose cambiano.

Enula dopo l'eliminazione da Amici si confessa dal suo profilo Instagram: "Seguitemi, ho delle sorprese"

Attualmente Celentano è single. Nel 2007 aveva sposato Angelo Trementozzi, un analista finanziario e insegnante di karate, ma il matrimonio è durato soltanto un lustro: nel 2012 i due si sono separati. All’insegnante è stata diagnosticata la sindrome dell’alluce rigido, una patologia abbastanza frequente tra i ballerini. Recentemente ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico di artrodesi metatarso-falangea su entrambi i piedi che non le ha permesso più di danzare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.