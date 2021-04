Carolyn Smith, dalla passione per la danza alla lotta contro il cancro al seno

17 aprile 2021 a

Carolyn Smith è uno degli ospiti di oggi di ItaliaSì!, il programma condotto da Marco Liorni. Una vita spesa per la sua grande passione, la danza e ora dedicata alla lotta contro il cancro. Nata a Glasgow, in Scozia, nel 1960, è una ballerina, insegnante e coreografa, nonché personaggio televisivo grazie al ruolo di giudice di Ballando con le Stelle nel 2007, per cui si è fatta conoscere e amare dal grande pubblico. La sua figura è oggi nota anche per l'impegno contro il cancro: nel novembre 2015 ha infatti dichiarato di avere un tumore maligno al seno.

Dopo una fase di remissione, ha rivelato pubblicamente di essere in trattamento per una recidiva. In seguito a questi eventi personali, la Smith è divenuta testimonial dell'Airc e si è spesa pubblicamente in campagne di sensibilizzazione sul tema, rivolgendosi alle donne malate, raccontando il suo caso e invitandole a non mollare. Nel 2017 ha pubblicato con HarperCollins il libro "Ho ballato con uno sconosciuto", come è solita chiamare il cancro al seno. si è trasferita in Italia nel 1982. Ne ha fatto di strada Carolyn: dalla nazionale scozzese di ginnastica artistica, a 15 anni, sino a diventare una grande esperta di danza sportiva e balli latino americani e giudice di prestigiose gare. La Carolyn Smith Dance Academy ha sedi in Italia, Gran Bretagna, Russia, Ucraina e Polonia.

La mamma, quando Carolyn era piccola, lavorava a Londra prima nella cucina della Famiglia Reale sino poi a occuparsi delle stanze private della Regina. Grazie a quell'esperienza la giovanissima Carolyn conobbe anche la principessa Diana. La prima volta di Carolyn in Italia fu una vacanza a Riccione. Poi il trasferimento per amore, ma quella relazione non funzionò. Ma negli anni Novanta conobbe l’uomo della sua vita, il ballerino Ernestino Michielotto, per tutti Tino. I due si sono sposati nel 1997 e sono legatissimi nonostante le difficoltà che la vita ha riservato alla coppia.

