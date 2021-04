Uomini e Donne, è già finita fra Riccardo e Roberta? I sospetti dopo il ritorno in studio di Ida Platano

17 aprile 2021 a

Il gossip impazza e per i fan di Uomini e Donne non è certo da poco perché la coppia che sarebbe scoppiata è freschissima. E' uscita da poco, con tanto di bacio e petali rossi, dal dating show di Maria De Filippi in onda su Canale5 per vivere una storia d'amore.

Stiamo parlando di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Una rottura dopo un mese d'amore, dicono gli indizi. Sono improvvisamente sparite le foto di coppia dal profilo della donna e i due hanno smesso di pubblicare Instagram stories insieme o dediche a mezzo social. Non ci sono certezze sulla loro rottura perché né Roberta né Riccardo hanno commentato i rumors che li riguardano. Poi c'è una terza persona di mezzo. Almeno nell'immaginario.

Ma i tempi della possibile rottura sono singolari, riferisce il sito fanpage.it secondo cui a colpire spettatori e curiosi è il fatto che proprio questa settimana Ida Platano, ex compagna di Riccardo che è tornata a Uomini e Donne. La donna aveva abbandonato il programma mesi fa, dopo l’ennesima rottura con il compagno storico. A qualche mese dalla loro ultima separazione, Guarnieri aveva deciso di tornare in trasmissione mentre Ida aveva preferito vivere la sua vita lontano dalle telecamere. Fino a qualche giorno fa quando la donna si è detta pronta a tornare in tv per provare a cercare l’amore. Vedremo adesso se dopo Ida anche Riccardo tornerà nello studio di Uomini e Donne e a quel punto sarà ufficiale la conferma della separazione da Roberta Di Padua.

Va ricordato che lui ha più volte lasciato lo studio del dating show di Canale5 per poi farvi ritorno una volta tornato single. E di mezzo c'era sempre lei, la fidanzata storica Ida Platano. Ora la rottura con Roberta: se è solo presunta lo scopriremo molto presto.

