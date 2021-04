Amici 2021, spoiler Serale sabato 17 aprile: ospiti ed eliminati, quanti colpi di scena

17 aprile 2021 a

Va in onda stasera, sabato 17 aprile 2021, in prima serata su Canale 5 (ore 21.20), una nuova puntata di Amici Serale. Come tutte le puntate, anche questa che è la quinta, è stata registrata e possiamo fornire delle anticipazioni su ciò che vedremo nel programma di Maria De Filippi campione di ascolti. Questo che segue è uno spoiler.

Cominciamo dagli ospiti, due di primo piano nello studio di Maria De Filippi. Stasera vedremo infatti Raoul Bova, per promuovere la fiction Buongiorno, Mamma!, che lo vedrà protagonista su Canale 5 dal 21 aprile. e come ospite musicale, Loredana Bertè. Eccoci alla sfida ricca di colpi di scena.

Le tre squadre in gara sono così arrivate alla quinta puntata: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi con Deddy, Sangiovanni e Serena; Arisa e Lorella Cuccarini con Alessandro, Martina, Raffaele e Tancredi; Veronica Peparini e Anna Pettinelli con Aka7even, Giulia e Samuele.

Secondo quanto riferisce il sito specializzato davidemaggio.it che cita come fonte Il Vicolo delle News che "spia" costantemente questo programma come fa con Uomini e Donne, la squadra Celentano-Zerbi si mette a sfidare il team Arisa-Cuccarini e vince.. A rischio vanno il ballerino Alessandro e i cantanti Tancredi e Raffaele. Come successo nell’ultima puntata, la manche non decreta l’eliminazione ma il primo allievo al ballottaggio, che in questo caso è il cantante Tancredi.

Nella seconda manche la squadra Celentano-Zerbi rinnova e vince ancora la sfida contro Arisa-Cuccarini. A rischiare l’eliminazione questa volta è Martina mentre a loro volta vengono salvati Alessandro e Raffaele.

Nella terza manche Celentano e Zerbi sfidano il team Peparini-Pettinelli e perdono. Al ballottaggio, essendo in tre, va l’intera squadra e a rischiare di uscire è Deddy.

A questo punto eccoci a un momento decisivo: il ballottaggio finale per decretare la definitiva eliminazione della puntata . Si tratta diuna sfida a tre tra i cantanti Tancredi, Martina e Deddy. Il primo che viene salvato è il cantante voluto ad Amici da Arisa (Tancredi). Martina e Deddy, come avvenuto nelle scorse puntate, scoprono il nome dell’eliminato una volta rientrati in casa; secondo alcune indiscrezioni, potrebbe trattarsi della ballerina. Ma su questo vedremo stasera.

Nelle sfide, decisivo è stato il giudizio della giuria esterna, composta da Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash. Il pubblico ha potuto nuovamente votare il proprio allievo preferito in corsa per il Premio Tim di 30.000 euro; la ballerina Giulia è prima per la quinta volta.



