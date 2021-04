Ascolti tv del 16 aprile, Felicissima Sera supera Canzone segreta

17 aprile 2021 a

Nella gara degli ascolti tv della prima serata del 16 aprile, Felicissima Sera supera Canzone Segreta. Ottimo esordio su Canale 5 per il nuovo show di Pio e Amedeo, che ha ottenuto 4.070.000 spettatori e il 20.1 per cento di share risultando il programma più visto della prima serata di ieri. Al secondo posto, come detto, Canzone Segreta su Rai 1, con 3.644.000 spettatori e il 15.7 per cento di share.

Terzo piazzamento per Quarto Grado su Rete 4, con 1.434.000 spettatori e il 7.1 per cento di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: Ncis su Rai 2 (1.472.000 spettatori, share 5.4 per cento), Fratelli di Crozza sul Nove (1.316.000 spettatori, share 5 per cento), Propaganda Live su La7 (1.085.000 spettatori , share 5.7 per cento), il film Gomorra (New Edition) con 1.051.000 spettatori e share 4.1 per cento ), Gli Album di Freedom su Italia 1 (790.000 spettatori, share 3.6 per cento) e, infine, Lo Hobbit: La battaglia su Tv8 (290.000 spettatori, share 1.4 per cento). Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset nelle 24 ore mentre Mediaset ha avuto la meglio in prima e seconda serata.

Oggi, invece, in prima serata tv su Rai 1 c'è la serie Sotto copertura II, su Rai 2 il sesto episodio di Fbi III, mentre su Rai 3 l'appuntamento con Città segrete dedicato a Napoli. Sulle reti Mediaset, invece, Canale 5 vedrà la puntata di Amici di Maria De Filippo, su Rete 4 il grande film Don Camillo e l'onorevole Peppone e su Italia 1, Rex - Un cuccliolo a palazzo. Su La7, infine, il film Il socio con Tom Cruise.

