Passaggio a nord ovest, Alberto Angela sulle tracce di Pocahontas nella puntata del 17 aprile

Passaggio a nord ovest dedica la puntata di oggi, sabato 17 aprile, per ripercorrere la storia di Pocahontas. Il programma ideato e condotto da Alberto Angela, in onda dalle ore 11.25 su Rai 1, partirà per una lunga esplorazione in continenti lontani, in remote epoche della storia e farà assistere a fenomeni naturali spettacolari.

Alberto Angela dedicherà l’intera puntata ad una figura leggendaria che nel tempo è diventata la nativa americana più famosa della storia: Pocahontas. La vita di Pocahontas, vissuta a cavallo tra il XVI e XVII secolo, è avvolta nel mito, complice anche l’immagine tramandata nei secoli dalla letteratura e dal cinema, che l’ha addirittura trasformata in una principessa della Disney. Ma cosa c’è di vero nelle sue vicende? Cosa pensava davvero questa ragazza che sposò un colonizzatore del nuovo mondo? Cosa tiene in vita la sua memoria da oltre quattro secoli? Attraverso le testimonianze di studiosi ed esperti, si cercherà di far luce sulla vera storia di questa donna, la cui immagine è indissolubilmente legata alla storia dell’America.

Una storia affascinante sulla quale il popolare conduttore televisivo e divulgatore scientifico saprà fare luce come la consueta maestria e capacità di attrarre il pubblico che da sempre segue questa trasmissione di approfondimento culturale e scientifico. Sempre in tema di cultura, viaggi e scoperte, subito dopo la trasmissione andrà in onda una nuova puntata di Linea Verde Tour, che oggi fa ancora una volta tappa in Umbria. Al centro della trasmissione le meraviglie della regione: dalla cascata delle Marmore alla Valnerina, dall'abbazia di San Pietro in Valle a Ferentillo alla ciclovia che unisce Spoleto a Norcia lungo il tracciato dell'ex ferrovia. E ancora, i tesori di Montefalco e uno dei vini umbri più amati e conosciuti al mondo, il sagrantino, che caratterizzata la valle umbra sud.

