Tommaso Paradiso e l'amore per Carolina. Si sono conosciuti grazie al calcetto

Tommaso Paradiso è uno dei cantanti che sono emersi negli ultimi anni. Voce dei Thegiornalisti, il gruppo che ha fondato lui stesso nel 2009 insieme a Marco Antonio “Rissa” Musella e Marco Primavera. Dieci anni dopo, nel 2019, ha annunciato l’abbandono dalla band per intraprendere una carriera da solista. Al suo fianco, ormai da diversi anni, c'è la compagna imprenditrice Carolina Sansoni.

Stanno insieme dal 2017 e si sono conosciuti grazie a una partita di calcetto. E’ stato il cantante a raccontare in un'intervista a Vanity Fair il retroscena del loro primo incontro. “L’ho vista e da lì ho iniziato a scatenare l’inferno” sono state le parole del cantautore. E’ a lei che Tommaso ha dedicato uno dei suoi brani più famosi e romantici, Questa nostra stupida canzone d’amore. La compagna del cantautore è lontana dal mondo dello spettacolo: classe 1992, è nata a Roma. Su Instagram è molto seguita: caro_sansoni è il suo nome e vanta ben 50,7 mila follower. E’ la fondatrice di ‘Talkingpills‘, contenitore online con pillole sul mondo del lavoro tra approfondimenti, interviste e job alert. Un'iniziativa che ha avuto un successo enorme. Forbes l’ha premiata come uno dei 100 Under 30 più influenti d’Italia. “Ho capito quanto TalkinPills mi rappresentasse, quanto io abbia sempre amato mettere in contatto le persone, cercare di portarle insieme per creare qualcosa di bello. Farlo oggi come lavoro mi rende orgogliosa e felice” ha detto su Instagram. Uno degli obiettivi più grandi del cantante è sicuramente quello di avere un giorno una famiglia molto grande e lo ha annunciato ai microfoni di Maurizio Costanzo durante L’intervista. Infatti il cantante ha ammesso di volere 12 figli e che non vede l’ora di diventare papà.

Questa sera, venerdì 16 aprile, il cantante sarà ospite della trasmissione Felicissima sera condotta da Pio e Amedeo su Canale 5 alle 21.20.

