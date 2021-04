Andrea Iannone ha ritrovato l'amore? Indizi social sulla nuova fidanzata venezuelana

16 aprile 2021 a

Un nuovo amore per Andrea Iannone? Gli indizi social sembrano esserci tutti. Il pilota di Vasto dopo le storie sfortunate con Belen e Giulia De Lellis. Stando a quanto riferisce il settimana Chi la donna che avrebbe fatto di nuovo perdere la testa al pilota è una modella venezuelana, Carmen Victoria Rodriguez, che è anche ombrellina in moto gp. E' amica di Francesca Sofia Novello, la compagna dell’altro pilota italiano Valentino Rossi.

Su Instagram, infatti, non mancano tag nelle storie, ricambiati poi dalla ragazza, in cui Andrea sottolinea di sentire la sua mancanza. D’altronde anche Deianira Marzano ha condiviso una foto, pubblicata proprio dalla Rodriguez, in cui i due sono insieme e si abbracciano. Una serie di indizi che, dunque, confermerebbe questa storia d’amore. Nelle ultime stories Instagram, però, il 31enne ha taggato una certa Carmen Victoria Rodriguez, modella venezuelana e amica di Francesca Sofia Novello, la compagna di Valentino Rossi. Il video è stato poi ripostato da Carmen sul suo account social con tanto di scritta "love". Nata a Caracas, sangue per metà dominicano, la modella ha alle spalle gli studi universitari in Amministrazione pubblica presso l’Università centrale del Venezuela. Poi ha deciso di tentare la strada della moda trasferendosi a Milano. Ma non è questo il primo avvistamento dei due: già nel 2018, infatti, il settimanale Chi aveva pizzicato il campione delle due ruote a spasso con due ombrelline, una di queste era proprio Carmen Rodriguez. Solo qualche mese fa, poi, alcune foto avevano lasciato supporre che tra il 31enne e Natasha Tozzi, figlia del cantante Umberto, potesse esserci del tenero. Ma la storia poi nomn è decollata e Iannone sembra aver virato verso la modella venezuelana.

Il pilota di Motgp sarà ospite questa sera, venerdì 16 aprile, della trasmissione "Felicissima sera" condotto da Pio e Amdeo su Canale 5 alle 21.20.

