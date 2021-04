Maria Chiara Carrozza, quanto guadagna la nuova presidente del Cnr

16 aprile 2021 a

Maria Chiara Carrozza è stata nominata recentemente presidente del Cnr. Ex ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel governo Letta dal 21 aprile è alla guida del Consiglio nazionale delle ricerche. E' la prima donna a ricoprire questo incarico. “Sono felice ed emozionata per la nomina a Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ringrazio la ministra Messa e il Comitato di Selezione per la fiducia riposta nella mia persona", ha affermato la Carrozza subito dopo la nomina per poi aggiungere: "Essere la prima donna alla guida del più importante e grande centro di ricerca del Paese è una sfida e una responsabilità senza precedenti. Ma anche un cambio di passo e di prospettiva. Confido sull’aiuto e sulla collaborazione di tutte le ricercatrici e ricercatori dell’Ente, sulle loro preziose indiscusse competenze e sul loro entusiasmo. Insieme dobbiamo riportare al centro dell’attenzione sociale, economica e politica la ricerca unico volano per la ricostruzione del Paese e il futuro dei giovani".

Ma quanto guadagna la nuova presidente del Cnr? Le ultime informazioni reperibili sul web, infatti, risalgono al periodo in cui ha ricoperto il ruolo di Ministro dell’Istruzione. All’epoca, ricordiamo, era stata pubblicata la sua dichiarazione dei redditi del 2013, con riferimento al 2012, che evidenziava un reddito imponibile pari a 97.916 euro. Per quanto riguarda la nuova carica è possibile ipotizzare che percepirà un’indennità pari a quella dei suoi predecessori: 159.477,66 euro. Per quanto riguarda la sua vita privata è mamma di due figli anche se non ama mettere sotto i riflettori la sua sfera privata. Dal 2018 è Direttore Scientifico della Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus.

Questa sera, venerdì 16 aprile, parlerà del suo nuovo incarico durante la trasmissione Propaganda live. La neo presidente del Cnr è infatti ospite dello show che è condotto da Diego Bianchi. L'appuntamento è su La 7 alle 21.15.

